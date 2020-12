Pferd verendet nach Zusammenstoß mit Auto

Ein frei laufendes Pferd ist am Freitagmorgen zwischen Seelbach und Aumenau von einem Auto erfasst worden. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

VILLMAR-SEELBACH/AUMENAU - Am Freitagmorgen hat ein VW auf der Kreisstraße 469 zwischen Seelbach und Aumenau in Höhe eines Aussiedlerhofes ein frei laufendes Pferd erfasst. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer war gegen 7 Uhr in Richtung Aumenau unterwegs, als zwei Pferde auf die Straße liefen. Eines stieß mit dem Pkw zusammen und verstarb an der Unfallstelle. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge waren die Tiere von einer nahe gelegenen Weide entlaufen, deren Umzäunung beschädigt war. Wie es zu der Beschädigung am Zaun kam, steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Zusammenstoß wurde zudem der VW erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60.