Platz für Tausende Gäste

Vielfalt und Abwechslung: Das Insektenhotel von Manfred Höpp in Weyer bietet Tausenden Gästen Platz. Foto: Peter Ehrlich

VILLMAR-WEYER - Seit vielen Jahren baut der Naturliebhaber Manfred Höpp aus Weyer an seinem Insektenhotel. Immer wieder werden Materialien geprüft, getauscht, ergänzt - und so entstand über die Jahre eine Oase für alles, was krabbelt und fliegt und das in allen Größen.

Das Insektenhotel schmiegt sich ein in den Naturgarten von Höpp, der als Besonderheit mit mehrere Meter hohen Bambushainen aufwarten kann. Ein kleiner Teich bietet auch gesicherten Zugang zum Wasser. Geschützt vor Wind- und Wetter können die Insekten ihr Refugium so anfliegen und sind auch vor Fressfeinden gut abgeschirmt.

Es ist ein wohliges Summen und Brummen aus den Büschen und Bäumen zu vernehmen, und die schmalen Blätter der Bambuspflanzen rascheln beruhigend dazu. Deren Pflanzteile ergeben, neben vielen anderen Materialien, ein abwechslungsreiches Hotelarrangement.

Diese besondere Zeit im Zeichen von Corona habe ein Hinwenden zur Natur bewegt, freut sich der Naturfreund. Höpp ist stolz auf eine hohe Zimmerauslastung in seinem Insektenhotel von geschätzten über 80 Prozent.