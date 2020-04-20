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Montag, 20.04.2020 - 12:00
2 min

Post hebt die Laune der Senioren in Villmar

Die Aktion "Brieftaube" erfreut die Bewohner des Senioren-Zentrums in Villmar mit Bildern, Karten und Hunde-Post.

Von Sabine Gorenflo
Es sind mittlerweile zahlreiche Briefe, Postkarten und Bilder im Senioren-Zemtrum eingegangen. Foto: Astrid Schneider

Es sind mittlerweile zahlreiche Briefe, Postkarten und Bilder im Senioren-Zemtrum eingegangen. Foto: Astrid Schneider

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Fotos
Es sind mittlerweile zahlreiche Briefe, Postkarten und Bilder im Senioren-Zemtrum eingegangen. Foto: Astrid Schneider

Es sind mittlerweile zahlreiche Briefe, Postkarten und Bilder im Senioren-Zemtrum eingegangen. Foto: Astrid Schneider

Das Team des Senioren-Zentrums freut sich über die große Resonanz. Foto: Astrid Schneider

Das Team des Senioren-Zentrums freut sich über die große Resonanz. Foto: Astrid Schneider

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KONTAKT

Wer sich an der Aktion "Brieftaube" für die Senioren in Villmar beteiligen möchte, kann gern Selbstgebasteltes, Briefe, Geschichten,Dekorationen, Bilder, Rätsel oder Grußkarten an das Senioren-Zentrum Lahnblick schicken.

Adresse: Zum Lahnblick 4, 65606 Villmar oder an die
E-Mail villmar@h-v-b.de.

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