Post hebt die Laune der Senioren in Villmar

Wer sich an der Aktion "Brieftaube" für die Senioren in Villmar beteiligen möchte, kann gern Selbstgebasteltes, Briefe, Geschichten,Dekorationen, Bilder, Rätsel oder Grußkarten an das Senioren-Zentrum Lahnblick schicken.

Adresse: Zum Lahnblick 4, 65606 Villmar oder an die

E-Mail villmar@h-v-b.de.