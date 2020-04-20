Montag, 20.04.2020 - 12:00
2 min
Post hebt die Laune der Senioren in Villmar
Von Sabine Gorenflo
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KONTAKT
Adresse: Zum Lahnblick 4, 65606 Villmar oder an die
Wer sich an der Aktion "Brieftaube" für die Senioren in Villmar beteiligen möchte, kann gern Selbstgebasteltes, Briefe, Geschichten,Dekorationen, Bilder, Rätsel oder Grußkarten an das Senioren-Zentrum Lahnblick schicken.
Adresse: Zum Lahnblick 4, 65606 Villmar oder an die
E-Mail villmar@h-v-b.de.
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