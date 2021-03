Rettungshubschrauber fliegt 17-Jährige ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau ins Krankenhaus. Symbolbild: Tim Mueller-Zitzke/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-WEYER - Am Freitagmittag befuhr eine 17-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha die Landstraße von Selters-Münster nach Villmar-Weyer. In Höhe des Ortseinganges von Weyer kam das Leichtkraftrad laut Polizei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzte die Fahrerin und kollidierte mit einem Gartenzaun.

Anschließend wurde die 17-jährige durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Leichtkraftrades ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.