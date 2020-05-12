Lokales

Villmar

mehr aus Villmar
plus
Dienstag, 12.05.2020 - 13:00
3 min

Rudolf Böcher aus Weyer kehrt aus dem Krieg nicht zurück

Rudolf Böcher ist einer der Männer aus Weyer, die aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückkehren. Nach über 60 Jahren erfahren seine Angehörigen, was passiert war.

Christiane Müller-Lang: Redakteurin Weilburg
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
Er konnte den Hammer schwingen: Als Schmied sollte Rudolf Böcher (Zweiter von rechts) eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen. Repro: Volker Bayer

Er konnte den Hammer schwingen: Als Schmied sollte Rudolf Böcher (Zweiter von rechts) eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen. Repro: Volker Bayer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+IzyfoT1upv1KMKyypwjiLw5WnUWyovOCozgyoPObLKDtDaWcM2y0qTHtH2AboJyxqPOhnJHtn2IhozIhM2IfMKWhqP4tHaIxo2kzVRYQgzAbMKVtM2Ibj7MlqPO6qFOxMJ4tGpBxoz5ypz4tLKImVSqyrJIlYPOxnJHtLKImVTEyoFOnq2IcqTIhVSqyoUEepzyyMlOhnJAbqPO6qKYQiTAen2IbpaEyov4tEKZtMTS1MKW0MFO3MJy0VZB8LzIlVQLjVRcunUWyYPOvnKZtp2IcozHtDJ5aMJwQgaWcM2IhVRqyq2ymp2uynKDtj7kvMKVtp2IcozIhVSEiMPOvMJguoJIhYt==
FJ1gMKVtq2yyMTIlVTuuqPOPpzyanKE0MFOGL2ugnJE0VT5uL2uaMJuun3DhVPWSplOaLJVtozyyVTIcozHtIT9xMKAgMJkxqJ5aYPOypvOaLJk0VT5cMFOuoUZtqzIloJymp3DtqJ5xVT5cMJ1uozDtq3Imp3EyYPO3LKZtpTSmp2yypaDtq2SlVvjtp2SaqPOmnJHhVREcMFN3ZF1Xj6EbpzyaMFObLKDtLJkfMFOIoaEypzkuM2IhVTS1MzqynT9vMJ4tqJ5xVTS1L2ttMJyhMJ4tITIcoPOxLKMiovOxMKVtI2I5MKWypvOVMJygLKEmqUIvMFOzj7klVTEcMFOGo25xMKWuqKAmqTIfoUIhMlO6qJ0tJaqynKEyovOKMJk0n3WcMJptraIlVSMypzoQiTq1ozptM2ImqTIfoUDhVREupaIhqTIlVTWyMzyhMTI0VUAcL2ttMTSmVRoQiTulqJ5ap3cyqJqhnKZtMTImVTqyoTIloaEyovOGL2ugnJIxMKZfVTSvMKVtLKIwnPOxnJHtMKWmqTHtH3IwnTShMaWuM2HtnJulMKVtE3Wij59yoUEypz4tozSwnPOcnUWyoFOGo2uhVSW1MT9fMvOPj7MwnTIlVTShVTEcMFQQaTWypaquL2u1ozqmp3EyoTkyVToQiUVtF3WcMJqmM2IzLJ5aMJ5yVTyhVSW1p3AfLJ5xVUMioFNlAv4tGz92MJ1vMKVtZGx0AF4tVxEcMFOfMKE6qTHtGzSwnUWcL2u0VTIlnTyyoUEyovO3nKVtqz9gVQRlYvOOqJq1p3DtZGx0APOuqKZtHaIgj6EhnJIhYPOypvO3LKVtraqcp2AbMJ4tFzSmp3xtqJ5xVSE5pzSmpT9fVvjtnTIcj590VTImVTEupzyhVUc1pvNvoTI0raEyovOTMJkxpT9mqPOBpv4tZGLmZGxvVTybpzImVSAinT5ypl4=
Iz9gVQR2YvOXqJ5cVQR5AwRtp3EuoJ10VTEcMFOVMJygn2IbpzIlYHIln2mQcUW1ozptMTImVSA1L2uxnJIhp3EyplOxMKZtETI1qUAwnTIhVSWiqTIhVRglMKI6MKZhVREupzyhVUA0MJu0YPOxLKAmVTEypvOVMJygn2IbpzIlVRShqT9hVRguoJWypzptqz9hVTIcozIgVRuuqKO0MzIfMUqyLzIfVRWuL2ubo2MypvOiMTIlVRWuqJIhnT9zMKVtM2Ibj7MlqPObLJWyYPOxLKAmVPWxMKVtIzIloJymp3EyVTWynFOynJ5yoFO1oaMypzuiMzM0MJ4tDJ5apzyzMvOxMKVtHaImp2IhVTWynFOULJkurvNbHaIgj6EhnJIhXFOaMJMuoTkyovOcp3DvYvOWovOxMJ4tFTyhq2Icp2IhVToQiUVtMTyyVRShM2Ibj7MlnJqyovO3nKWxVTEupzS1MvO2MKW3nJImMJ4fVTEup3ZtMTyyVRuynJ1eMJulMKVtoJy0VRWcoTEypzkcp3EyovOvMJMlLJq0VUqipzEyovOmMJyyovO1ozDtMTSmplOynJ5yVRWyqKWeqJ5xqJ5aVTEyplOHo2EyplOhnJAbqPOypzMioTqyovOej7MhozHfVUqyoz4tMTIlVRuynJ1eMJulMKVtozywnUDtDKIaMJ56MKIaMFOxMKZtIT9xMKZtq2SlVT9xMKVtMKVtMTIhVSEiqTIhVT5cL2u0VUAyoTWmqPOaMKAynTIhVUIhMPOypzguoz50VTuuqP4=
Fotos
Er konnte den Hammer schwingen: Als Schmied sollte Rudolf Böcher (Zweiter von rechts) eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen. Repro: Volker Bayer

Er konnte den Hammer schwingen: Als Schmied sollte Rudolf Böcher (Zweiter von rechts) eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen. Repro: Volker Bayer

Das Führungszeugnis gehört zu den Unterlagen, die geblieben sind. Repro: Volker Bayer

Das Führungszeugnis gehört zu den Unterlagen, die geblieben sind. Repro: Volker Bayer

2
VxSfplOmnJHtj6EfqTIlVUq1pzEyYPObLKDtoJIcozHtGKI0qTIlVTygoJIlVT1ynUVtqz9hVTybpzIgVSW1MT9fMvOaMKAjpz9wnTIhVvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOPpzyanKE0MFOGL2ugnJE0YvOOqJAbVTEyp2uuoTVtnTSvMFOmnJHtp2ywnPOxLJ5hVTS1MvOxnJHtH3IwnTHtozSwnPOxMJ0tqzIloJymp3EyovOPpaIxMKVtnJulMKVtGKI0qTIlVTqyoJSwnUDhVPWSplOcp3DtM2IhMKWyoTjtnJ1gMKVtqzyyoPO2o24tHaIxo2kzVTqyp3Olo2AbMJ4tq29lMTIhYPOuqJAbVT1ynJ5yVR9gLFObLKDtp2IbpvOxLKW1oaEypvOaMJkcqUEyovjtoJIcozHtEzSgnJkcMFObLKDtnJuhVTS1L2ttozywnUDtMfB8pvO0o3DtMKWeoZBxpzIhVTkup3AyovVfVUAuM3DtDaWcM2y0qTHtH2AboJyxqP4=
EKE3LFOynJ4tFzSbpvOfLJ5aVTuuLzHtMKZtM2IxLKIypaDfVTWcplOSozEyVRc1ozxtZwNjAvO6q2IcVSAwnUWynJWyovOeLJ1yov4tETIlVSA1L2uxnJIhp3DtMTImVREyqKEmL2uyovOFo3EyovOYpzI1rzImVTuuLzHtLKImVTEyovOOpzAbnKMvMKA0j6EhMTIhVTEypvOUMJ1ynJ5mL2uuMaDtIJ5uLzwQcT5anJqypvOGqTSuqTIhVPuUIIZcVR1yoTE1ozqyovOgnKDtMTIhVR5uoJIhVTEyqKEmL2uypvOYpzyyM3AaMJMuozqyozIlVTIlnTSfqTIhYPOxnJHtLKIzVTEyoFOUMJWcMKDtMTIlVRI4YIAiq2cyqUIhnJ9hVUMypaA0o3WvMJ4tp2IcMJ4fVTuynpBsqPOyplOxLKWcov4=
FJ4tMTIhVSIhqTIloTSaMJ4tp2IcVTS1L2ttnJulVRShM2Ibj7MlnJqypvOFqJEioTLtDfB2L2uypvOuqJMaMJoQiTulqPjtMTIlVTygVRqyLzyyqPO2o24tI29lo3AwnTyfo3qapzSxVTyhVRglnJIap2qyMzShM2Ihp2AbLJM0VUqupvO1ozDtMT9lqPOuoFN4YvOBo3MyoJWypvNkBGD0VUMypaA0o3WvMJ4tp2IcYvORMKVtH3IwnTShqUWuMlOmMJxtLJWaMKAwnTkip3AyovjtMTyyVREyqKEmL2uyVREcMJ5mqUA0MJkfMFOzj7klVTEcMFOPMJ5uL2ulnJAbqTyaqJ5aVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tDJ5aMJwQgaWcM2IhVUMiovOUMJMuoTkyozIhVTEypvOynTIgLJkcM2IhVTEyqKEmL2uyovOKMJuloJSwnUDtnJ4tDzIloTyhVUIhqTIlpzywnUEyqPO3o3WxMJ4h
VxWynJEyVRShqUqipaEyovO3LKWyovOcpzqyozE3nJHtozywnUEmp2SaMJ5xVvjtoJIcoaDtDaWcM2y0qTHtH2AboJyxqP4tIJ5aMJoQcTulVToQiT5zVRcunUWyVUAynJIhVTyhplOZLJ5xVTqyM2ShM2IhYPOvnKZtp2yyVTIcozIhVT5yqJIhVSMypaA1L2ttp3EupaEyqTHhVR5uL2ttMTIgVSEiMPOcnUWypvOAqKE0MKVtnTS0qTHtp2yyVTEuplOVLKImVTS1p2qypfBxqJ10VUIhMPOynJ5yovOGL2u1nTgupaEiovOgnKDtMTIhVRWlnJIzMJ4tnJulMKZtG25eMJkmVTqyMaIhMTIhYt==
VyAcMFO3LKWyovOuoTkyVTAbpz9ho2kiM2ymL2ttp29lqTyypaDvYPOypzyhozIlqPOmnJHtp2ywnP4tH29zo3W0VTuuLzHtp2yyVTWyp2AboT9mp2IhYPOynJ5yVUqynKEypzHtH3IwnTShMaWuM2HtLKIzVTEyovOKMJptraHtLaWcozqyov4tVxImVTgioz50MFOxo2AbVT5cL2u0VUAynJ4fVTylM2IhMTcyoJShMPOgqKAmqTHtMT9wnPO3nKAmMJ4fVUquplOgnKDtHaIxo2kzVUOup3AcMKW0VUqupvVfVUAuM3Dtp2yyVTEuraHhVREcMFOPpzyyMzHtnTSvMFOmnJHtnJ4tMJyhMKVtGzSwnUDtM2IfMKAyov4tVxImVUqupvOmMJulVTWyq2IaMJ5xYPOypvObLKE0MFOaMKAwnUWcMJWyovjtMTSmplOypvOmolOaMKWhMFOhLJAbVRuuqKAyVTgioJ1yovO3j7klMTHvYPOypzgfj6ElqPOxnJHtAmRgFfBxnUWcM2Hh
ETyyp2ImVR1uoPOvMJguoFOmnJHtMJyhMFOYo3OcMFOxMKVtDJg0MJ4tqz9hVSW1MT9fMvOPj7MwnTIlVTS1plOxMJ4tDKWwnTy2LzImqZBxozEyovOxMKVtHaImp2ymL2uyovOTj7MlMTIlLKEco24traIaMKAwnTywn3DhVPWOoTkyplO3LKVtnJ4tHaImp2ymL2tfVTywnPO3qKAmqTHtozywnUDfVUquplOxLKWcoaA0LJ5xVvjtp2SaqPOmnJHhVRqfMJywnPOuoFOhj6EwnUA0MJ4tITSaVTuuLzHtp2yyVUAcL2ttMTyyVSIhqTIloTSaMJ4tj7kvMKWmMKE6MJ4toTSmp2IhYvNvEKZtq2SlVTquoabtMaIlL2u0LzSlYPOuoUZtnJAbVTIlMzSbpzIhVTuuLzHfVUquplOxLKWcovOmqTShMPjto2W3o2ufVTywnPOcnT4tozywnUDtM2IeLJ5hqPObLJWyVvjtp2SaqPOPpzyanKE0MFOGL2ugnJE0VUIhMPOzj7kaqPOuowbtVxS1L2ttnTI1qTHtLzIlj7kbpaDtoJywnPOxLKZtnJ1gMKVtoz9wnPOmMJulYvV=
GzywnUEyVTMcozEyqPOxnJHtCTWlVP8+DaWcMJMyVTEyplOGo2kxLKEyot==
GJy0VREuqUIgVQthVR5iqzIgLzIlVQR5AQDtq2SlVTEcMFOOn3EyVTEyplOaMJMuozqyozIhVSW1MT9fMvOPj7MwnTIlVUqyM2IhVRIcoaElnKE0VTEyplOHo2EyplOuLzqyp2AboT9mp2IhVUqipzEyov4tVxucMKWgnKDtLzImqZBxqTyaMJ4tMTIlVRSlraDtEJymMJ5mqTSxqPjtFJ5mpTIeqT9lVSAypz9zVUIhMPOKLJAboJShovOCMzMcrzyypvOYLKOcqT9zYPOxLKAmVUAcMFOxMJ4tE2IzLJ5aMJ5yovOPj7MwnTIlYPOaMJWipzIhVQR5ZwRfVSA0LJS0p2ShM2Ibj7MlnJqeMJy0VREyqKEmL2tfVUEiqPOcovOmMJyhMKVtJzIfoTHtnJ0tGTSaMKVtGaVhVQptLKIzM2IzqJ5xMJ4tnTSvMJ4vYPObMJaQa3DtMKZtMTSlnJ4hVREuplOZLJqypvOmMJxtnJ0tET9lMvOGo2gioT9ao3WiqzguYvOOoUZtIT9xMKA1paAuL2uyVUqcpzDtEUymqUWipTucMFOuozqyM2IvMJ4fVTIcozHtGJShM2IfYFOiMTIlVRMynTkypz7QcTulqJ5aYt==
HaIxo2kzVRYQgzAbMKVtnKA0VTygVRkuM2IlVUMypzu1ozqypaDhVRSfplOypvOmqTylLaDfVTymqPOypvNlZlOXLJulMFOuoUDh
Villmar Ort Hessen Limburg-weilburg Villmar Weyer Region Ticker Ticker-mh Rheinland-pfalz Rhein-lahn-kreis Vg-loreley
Kommentare
nach oben