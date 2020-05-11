Montag, 11.05.2020 - 15:00
4 min
Runkel: Literatur kommt aus dem Fenster
Von Sabine Gorenflo
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ÖFFNUNGSZEITEN
Die Bücherei in Runkel ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr geöffnet. Web: www.pfarramt-runkel.de/buecherei
Die Bücherei in Villmar ist mittwochs von 16 bis 17 Uhr und freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Web: www.buecherei-villmar.bistumlimburg.de
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