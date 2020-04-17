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Freitag, 17.04.2020 - 12:30
3 min

Runkel/Villmar: Angebot übersteigt die Nachfrage

Villmar und Runkel bieten Unterstützung für Bürger an. Doch selbst die Senioren nutzen lieber den Einkauf als Chance zur Kommunikation.

Von Sabine Gorenflo
Mitglieder des Helferkreises treffen sich zur Nachbesprechung in gebührendem Abstand an der Dirichs-Eiche in Villmar (von links): Tobias Felgenhauer, Samira El Fatih, Angelika Guidry, Justin Günter und Marina Schäfer. Foto: Jürgen Weil

Mitglieder des Helferkreises treffen sich zur Nachbesprechung in gebührendem Abstand an der Dirichs-Eiche in Villmar (von links): Tobias Felgenhauer, Samira El Fatih, Angelika Guidry, Justin Günter und Marina Schäfer. Foto: Jürgen Weil

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KONTAKTE

Wer im Marktflecken Villmar Hilfe benötigt, der kann sich unter www.marktflecken-villmar.de/leben/gesundheitswesen/informationen-zum-corona-virus ein Dokument ausfüllen.

Telefonisch steht Cornelia Döring von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter 0 64 82-91 21 26 zur Verfügung. Per E-Mail an cornelia.doering@villmar.de.

Hilfen gibt es auch unter www.Helferkreis-Villmar.com.

In Runkel finden Bürger telefonisch Hilfen dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter 0 64 82-91 61 60 oder per E-Mail an info@stadtrunkel.de. Gegebenenfalls soll auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, dann wird zurückgerufen.

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