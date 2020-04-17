Freitag, 17.04.2020 - 12:30
3 min
Runkel/Villmar: Angebot übersteigt die Nachfrage
Von Sabine Gorenflo
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KONTAKTE
Wer im Marktflecken Villmar Hilfe benötigt, der kann sich unter www.marktflecken-villmar.de/leben/gesundheitswesen/informationen-zum-corona-virus ein Dokument ausfüllen.
Telefonisch steht Cornelia Döring von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter 0 64 82-91 21 26 zur Verfügung. Per E-Mail an cornelia.doering@villmar.de.
Hilfen gibt es auch unter www.Helferkreis-Villmar.com.
In Runkel finden Bürger telefonisch Hilfen dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter 0 64 82-91 61 60 oder per E-Mail an info@stadtrunkel.de. Gegebenenfalls soll auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, dann wird zurückgerufen.
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