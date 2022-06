Ruth Brachfeld aus Villmar: Sie sah aus wie Jackie Kennedy

Die ersten 19 Stolpersteine in Villmar und in Weyer hat der Künstler Gunter Demnig persönlich am 3. Februar 2020 verlegt. Wegen Corona war bisher auf weitere Veranstaltungen verzichtet worden.

16 weitere Stolpersteine sollen in den nächsten Wochen folgen, die ersten sieben davon am 23. Juni. Dann wird der Villmarer Bauhof für das Verlegen zuständig sein.

Mit den im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden.

Laut der Homepage des Künstlers waren im vergangenen Januar rund 90 000 Stolpersteine in rund 1800 europäischen Kommunen verlegt.