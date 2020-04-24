Freitag, 24.04.2020 - 10:20
2 min
Sanierung der Lahnbrücke in Aumenau startet
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
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UMLEITUNG UND PARK & RIDE
Während der Vollsperrung der Lahnbrücke ist der auf der rechten Lahnseite gelegene größere Teil Aumenaus für den Verkehr nur noch über Villmar, Runkel, Schadeck, Arfurt und Seelbach erreichbar. Fahrzeuge bis maximal neun Tonnen können die Lahn auch über die Brücke bei Gräveneck überqueren. Beide Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.
Das Bauamt teilt zudem auf der Homepage der Gemeinde Villmar mit, dass es ab der Kreuzung Amanastraße/Neustraße in Richtung Brücke eine Einbahnstraße geben wird. Diese Regelung gelte bis zur Kreuzung Brückenstraße/Neustraße/Austraße.
Zudem werde auf einem Grundstück des Marktfleckens neben der Brücke ein Park & Ride-Parkplatz eingerichtet.
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