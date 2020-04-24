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Freitag, 24.04.2020 - 10:20
2 min

Sanierung der Lahnbrücke in Aumenau startet

Von der einen Großbaustelle zur nächsten: Wenn die Sanierung der Elkerhäuser Straße beendet ist, ist die Lahnbrücke in Aumenau an der Reihe.

Christiane Müller-Lang: Redakteurin Weilburg
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
In die Jahre gekommen: Die Lahnbrücke in Aumenau wird voraussichtlich bis Oktober saniert. Foto: Margit Bach

In die Jahre gekommen: Die Lahnbrücke in Aumenau wird voraussichtlich bis Oktober saniert. Foto: Margit Bach

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Fotos
In die Jahre gekommen: Die Lahnbrücke in Aumenau wird voraussichtlich bis Oktober saniert. Foto: Margit Bach

In die Jahre gekommen: Die Lahnbrücke in Aumenau wird voraussichtlich bis Oktober saniert. Foto: Margit Bach

Die Vorbereitungen für die Baustelle an der Brücke laufen: Die Umleitungsschilder stehen schon am Straßenrand. Foto: Margit Bach

Die Vorbereitungen für die Baustelle an der Brücke laufen: Die Umleitungsschilder stehen schon am Straßenrand. Foto: Margit Bach

Ab Dienstag ist nach etwa einem halben Jahr wieder freie Fahrt angesagt: Die Sanierung der Elkerhäuser Straße in Aumenau nach einem Böschungsrutsch ist beendet. Foto: Margit Bach

Ab Dienstag ist nach etwa einem halben Jahr wieder freie Fahrt angesagt: Die Sanierung der Elkerhäuser Straße in Aumenau nach einem Böschungsrutsch ist beendet. Foto: Margit Bach

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UMLEITUNG UND PARK & RIDE

Während der Vollsperrung der Lahnbrücke ist der auf der rechten Lahnseite gelegene größere Teil Aumenaus für den Verkehr nur noch über Villmar, Runkel, Schadeck, Arfurt und Seelbach erreichbar. Fahrzeuge bis maximal neun Tonnen können die Lahn auch über die Brücke bei Gräveneck überqueren. Beide Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Das Bauamt teilt zudem auf der Homepage der Gemeinde Villmar mit, dass es ab der Kreuzung Amanastraße/Neustraße in Richtung Brücke eine Einbahnstraße geben wird. Diese Regelung gelte bis zur Kreuzung Brückenstraße/Neustraße/Austraße.

Zudem werde auf einem Grundstück des Marktfleckens neben der Brücke ein Park & Ride-Parkplatz eingerichtet.

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