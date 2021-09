Jetzt teilen:

VILLMAR-AUMENAU - Ein 29-jähriger Mann wurde am Samstag, um 1.36 Uhr, auf der Kirmes in Aumenau von zwei unbekannten Männern mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60.