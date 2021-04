Schlagloch wirft Radler aus der Bahn

Jetzt teilen:

VILLMAR-WEYER - Unfall am Freitagnachmittag in Weyer: Ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr gegen 15.45 Uhr die Villmarer Straße in Weyer in Fahrtrichtung Ortsmitte. Vor ihm tauchte ein Schlagloch auf. Da er unsicher war, wie er reagieren sollte, kam er ins Schleudern und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka. Insgesamt entstand bei dem Sturz ein Schaden von ungefähr 3500 Euro. Bei dem Unfall hat sich der Mann auch verletzt. Der Fahrradfahrer wurde wegen eines Bruches ins Krankenhaus nach Limburg gebracht.