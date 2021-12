Schon Luther hatte einen Weihnachtsbaum

Die von Pfarrer Ulrich Finger (l.) zusammengestellte Ausstellung "Einblicke in die Geschichte des Weihnachtsbaumes" ist den ganzen Dezember über vor und nach den Gottesdiensten in der Kirche in Weyer zu betrachten. Foto: Kirchengemeinde Weyer

VILLMAR-WEYER - Die Kirche in Weyer ist wieder Ort einer weihnachtlichen Ausstellung. Thema in der Advents- und Weihnachtszeit 2021 ist die Geschichte des Weihnachtsbaums. Ausgestellt werden historische Dokumente, aber auch aktuelle Belege zur Geschichte und Verwendung des Weihnachtsbaumes aus der Sammlung von Gemeindepfarrer Ulrich Finger.

Besonders in protestantisch geprägten Regionen wurde in den vergangenen Jahrhunderten der Tannenbaum zum zentralen Bestandteil des weihnachtlichen Brauchtums. Allerdings: Auch wenn vor knapp 200 Jahren Bilder entstanden, die den Reformator Martin Luther mit seiner Familie am Weihnachtsbaum zeigen, so entwickelte sich der Brauch, in der Weihnachtszeit einen mit Kerzen geschmückten Baum ins Haus zu stellen, doch erst in späteren Jahrhunderten und vermutlich in der Region Straßburg.

Notgeld, Cartoons

und Sammelbilder

Dies alles illustriert Pfarrer Finger mit historischen Postkarten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Aber auch aus der Zeit des Krieges, als nämlich der Baum zum verbindenden Moment zwischen den Familien daheim und den Soldaten an der Front wurde. Auch weitere Beispiele des politischen Gebrauchs und Missbrauchs des Weihnachtsbaumes sind ausgestellt.

Aber Weihnachtsbäume werden in der Kirche in Weyer nicht nur auf Postkarten abgebildet, sondern auch auf historischem Notgeld und sogenannten Kaufmanns-Sammelbildern. Ein weiterer Aspekt sind Weihnachtsbaum-Cartoons.

Die Ausstellung "Einblicke in die Geschichte des Weihnachtsbaumes" ist den ganzen Dezember über vor und nach den Gottesdiensten in der Weyrer Kirche zu betrachten.