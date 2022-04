Schulprojekt: Wheel up - "Auf die Rollen und los!"

Auf jeder Menge unterschiedlicher Rollen unterwegs waren die Kids in Runkel. Foto: Fabian Eigenbrodt

RUNKEL/VILLMAR/RUNKEL-ARFURT - Richtig die Post abgegangen ist es für die Schüler der Johann-Christian-Senckenbergschule an den drei Standorten in Runkel, Arfurt und Villmar. Einen Monat lang hieß es "Wheel up - auf die Rollen und los!". Roller, Inliner, Skateboards & Co. standen zur Verfügung. Das "Wheel up"-Mobil sorgte für Tage voller Bewegung, Spaß und Begeisterung. Organisiert wurde das ganze über eine Agentur für Funsport und Bewegungskonzepte, unterstützt durch eine Krankenkasse.

Im Sportunterricht, in den Pausen, während der Nachmittag-Arbeitsgruppen und auch im Rahmen von kleinen Faschings-Klassenfeiern habe das "Wheel up"-Mobil für eine klare Bereicherung gesorgt, schreibt Schulsportleiter Fabian Eigenbrodt. Denn die mit dem Mobil angebotenen Roller, Inliner, Waveboards, Skateboards und Pennyboards luden alle zum Ausprobieren und Bewegen ein. Für die nötige Schutzkleidung wie Schoner und Helme war natürlich auch gesorgt. Besonders kreativ und mutig seien einige Kinder bei ersten Stunts mit den Mini-Scootern gewesen, so Eigenbrodt. In Villmar nahmen alle Klassen von der Eingangsstufe bis zum 6. Schuljahr an den Aktionen teil, in Runkel und Arfurt waren es ebenfalls alle Klassen.

"Jedes Kind fand etwas, was ihm besonders Freude machte, und was durch das gemeinsame Tun noch bereichert wurde", berichtet Eigenbrodt.

Abwechslung

in der Pandemie

Die Stunden seien sehr bewegungsintensiv gewesen und hätten dazu motiviert, Neues auszuprobieren und kennenzulernen, sich etwas zuzutrauen und einfach nur Spaß zu haben.

Diese Abwechslung, so waren sich alle Mitwirkenden einig, tat in Zeiten pandemiebedingter Einschränkungen besonders gut.