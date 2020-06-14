Lokales

Villmar

mehr aus Villmar
plus
Sonntag, 14.06.2020 - 17:00
3 min

"Seepogo" in Selters-Münster ist abgesagt

Still und starr ruht der See: Das "Seepogo" in Selters-Münster am "Lago Alfredo" ist nun doch abgesagt worden. Einige Bands haben aber schon fürs kommende Jahr zugesagt.

Von Andreas E. Müller
Keine wilde Musik in diesem Jahr am "Lago Alfredo". Das Festival ist abgesagt. Archivfoto: Veranstalter

Keine wilde Musik in diesem Jahr am "Lago Alfredo". Das Festival ist abgesagt. Archivfoto: Veranstalter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+H0IZIRIFHl1Aj5kBH1ESHv4tCP9vCvOBqJ4tLJkmolOhLJAbVTkuozqyoFOnj7MaMKWhVTS1L2ttMTyyVRSvp2SaMFOzj7klVTEuplNvH2IypT9aolVtnJ4tGpB8oaA0MKVtLJ0tVxkuM28tDJkzpzIxolVhVPWRnJHtLJg0qJIfoPOaMJk0MJ5xMJ4tLzIbj7MlMTkcL2uyovOOqJMfLJqyovObLJWyovOxMJ4tDKImp2AboTSaVTqyM2IvMJ4fVTEuplOTMKA0nKMuoPOzj7klVTEcMKAyplOXLJulVTSvraImLJqyovVfVTWypzywnUEyqPOOoTI4LJ5xMKVtEzSfnlO2o20tH2IypT9aol1HMJSgYt==
ETylMJg0VT5uL2ttDzIeLJ5hqTquLzHtMTIlVTIlp3EyovODLJ5xMJ1cMF1PMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tnZBxqUEyovOmnJHtp2ywnPOgnKEbnJkzMFO2o24tIzyxMJ9eo25zMKWyoacyovOvMKWuqUAwnTkuM3DfVUquplOxLKZtDzImqTHtMfB8pvOmnJHtqJ5xVTybpzHtE8Bxp3EyVUsQcUWyYvNvETSmVSqcL2u0nJqmqTHtq2SlVUMipvOuoTkyoFOxnJHtEaWuM2HfVUqcMFOaMJ5uqFOynJ5yVRqlo8BsqzIlLJ5mqTSfqUIhMlOxMJMcozyypaDtq2ylMPOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtLJVtq2yyVUMcMJkyovOHMJyfozIboJIlovOxnJHtDKIzoTSaMJ4tM2IfqTIhVUsQiUWxMJ4vYPOzj7kbpaDtEzSfnlO3MJy0MKVtLKImYvOWovOxnJImMJ0tJaImLJ1gMJ5bLJ5aVUAynFOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVToQiUVtp2yyYPOuoUZtIzIlLJ5mqTSfqUIhMlOgnKDtq2IhnJqypvOuoUZtZGNjZPOPMKA1L2uypz4fVTkuozqyVScynKDtozywnUDtMJyhMTI1qTyaVTqyq2ImMJ4hVREuLzIcVTuuLzIhVTEcMFOJMKWuoaA0LJk0MKVtozywnUDtoaIlVTShVR11p2yeMKVtqJ5xVSO1Lzkcn3IgYPOmo25xMKWhVTS1L2ttLJ4tGTyyMzIlLJ50MJ4tqJ5xVSOupaEhMKVtM2IxLJAbqP4tVyMcMJkyVUIhp2IlMKVtMaWynKqcoTkcM2IhVRuyoTMypvObLKE0MJ4tLzIlMJy0plOIpzkuqJVtM2Iho21gMJ4fVTEypvOhnJAbqPOgMJulVT9xMKVtoaIlVUAwnUqypvO6qFO2MKWmL2ucMJWyovO3LKVhVt==
HT9mnKEcqvOvoTywn3DtEzSfnlOcovOxnJHtJaIeqJ5zqP4tVx5uL2ttMTIgVRMyp3EcqzSfVTymqPO2o3VtMTIgVRMyp3EcqzSfYPOxnJHtHTkuoaIhM2IhVToQiUVtMTSmVRMioTqynzSbpvOvMJqcoz5yovOdMJEyplOALJjtqJ5gnKE0MJkvLKVtozSwnPOxMJ0tEzImqTy2LJjtnJ0toTS1MzIhMTIhVRcunUVvYPOvMKWcL2u0MKDtMKVhVRMcozShrzyyoTkyVSMypzk1p3EyVTucMJk0MJ4tp2ywnPOaoZB8L2gfnJAbMKW3MJymMFOcovOUpzIhrzIhYvOOqpBsMKVtDKImM2SvMJ4tMfB8pvOKMKWvMJ1cqUEyoPO3MKWxMFO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttn2IcovOznJ5uoaccMJkfMKVtH2AbLJEyovOyoaEmqTIbMJ4hVREypvOJMKWynJ4tp3EynTHtp3EuLzyfVTEuYPOhLKGQiUWfnJAbVUAynFOgLJ4tMJ50qZBxqKAwnUDfVTEup3ZtMTSmVTqyoTyyLaEyVRMyp3EcqzSfVT5cL2u0VUA0LKE0MzyhMTIhVTiQgz5hMFjtoJShVTMlMKIyVUAcL2ttLJWypvOxLJoQiUVtqJ1molOgMJulVTS1MvOhj6EwnUA0MKZtFzSbpv4=
GzS0j7kloTywnPOmMJyyovOuqJAbVTEcMFOAqKAcn2IlVTIhqUGQcUImL2u0YPOuLzIlVTEcMFOOLaAuM2Htp2IcVTcuVTkyqUc0MJ4tEJ5xMKZtq2IhnJptj7kvMKWlLKAwnTIhMPOaMJgioJ1yov4tETyyVTyhqTIlozS0nJ9hLJkyovOPLJ5xplOgj7kmp3EyovOcnUWyVSEiqKWyovOinT5ynTyhVTS1MzqlqJ5xVTEypvOFMJymMJWyp2AbpfBxozg1ozqyovO2MKWmL2ucMJWyov4tVyqcpvObLJWyovO1oaZtLKIzVTcyMTHtDzShMPOmMJulVTqyMaWyqKDtqJ5xVTwQcUE0MJ4tp2yyVTSfoTHtM2IlozHtnJ4tMTyyp2IgVSAioJ1ypvOuqJLtMTIgVSAyMKOiM28hVvOVnJIlVT5yoz50VRMuoTftLzImo25xMKWmVTEcMFOVMJSxoTyhMKVtVxEiMlOyLKDtET9aVvjtVxcurJRtqTuyVRAuqPVfVPWOqKEbo3WcqUxtJzIlolVtqJ5xVPWRMJS0nPOvrFOGqTIlMJ8vYvOOLzIlVT5uqZB8pzkcL2ttMaWyqJHtoJShVUAcL2ttLKIwnPOcoJ1ypvOmMJulYPObMJygnKAwnTHtDzShMUZtqJ5xVR5yq2AioJIlVTWyM3YQiZBsMJ4traHtn8B2oz5yov4tE2IlLJEyVToQiUVtp2yyVUAynJIhVTEypzSlqTyaMFOTMKA0nKMuoUZtnJ1gMKVtMKE3LKZtM2ShrvOPMKAiozEypzImYt==
VyqcpvOmnJ5xVTq1qTIlVREcozqyYPOxLKAmVTMup3DtLJkfMFOvMKWynKEmVTqyLaIwnUEyovOPLJ5xplOvMJxtMTIlVT5yqJ50MJ4tDKIzoTSaMFOcoFOXLJulVQVjZwRtLKIzqUWyqTIhVTiQgz5hMJ4vYPOmolOTLJkeYvOOoUZtH3OioaAipzIhVToQiUVtMTSmVRMyp3EcqzSfVTM1ozqcMKWyovO2o3VtLJkfMJ0tIJ50MKWhMJugMJ4tLKImVTEyoFObMJygnKAwnTIhVSWuqJ0hVR1uozAbMFObj6E0qTIhVTEuozgyoaA3MKW0MKW3MJymMFOvMKWynKEmVToQiUVtofBxL2umqTImVRcunUVtraIaMKAuM3DhVRqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVUAynFOxnJHtH3OioaAipzIhp3IwnTHtMTyyp2ImVRcunUVtLJWypvOmL2u3nJIlnJptM2I3MKAyovjtq2SmVUMcMJkfMJywnUDtLKIwnPOuovOxMJ4traHtMKW3LKW0MJ5xMJ4tEJyhp2Abozy0qTIhVTE1pzAbVRAipz9hLFOfLJpfVUMypz11qTI0VRMuoTfh
DzImqJAbMKVtp3OyozEyovN8LaVtYm5xMJ4tITywn2I0pUWynKZ=
EKWzpzI1qPOcp3DtMKVtMTSlj7kvMKVfVTEup3ZtqzyyoTHtMTIhVSOlMJymVToQiUVtnJulMFOvMKWynKEmVTWyrzSboUEyovOHnJAeMKEmVUAjMJ5xMJ4tq29foTIhYvOKMJqyovOxMKZtHUWiM3WuoJ1mVToQiUVtZwNlZFOmqTIbqPOxMKVtIzIlMJyhVUc1VTSfoTIhVRWuozEmVTyhVRgioaEun3DhVPWKnKVtp2yhMPOxnJImLzI6j7kaoTywnPOaqKEypvORnJ5aMFO1ozDtq2IlMTIhVUAcL2uypvOcovOYj7klrzHtMTyyVTIlp3EyovOBMKIcM2gynKEyovQQiTWypvOxnJHtp296nJSfMJ4tGJIxnJIhVUqcMFOTLJAyLz9inlOiMTIlVRyhp3EuM3WuoFO1ozDtj7kvMKVtqJ5mMKWyVRuioJIjLJqyVUq3ql5mMJIjo2qiYzEyVUOlj6EmMJ50nJIlMJ4tn8B2oz5yovVfVTymqPOmnJAbVRMuoTftp2ywnTIlYt==
EfB8pvOxnJHtJzIcqPOhLJAbVRAipz9hLFObo2MzqPOTLJkeYPOxLKAmVPW3nKVtraIlVR5ipz1uoTy0j6E0VUc1pfB8L2geMJulMJ4tn8B2oz5yovVhVRI0q2SmVT5uL2uxMJ5eoTywnPOzo3WgqJkcMKW0VTIlBvNvDJkfMKWxnJ5aplO3nKWxVUAcL2ttMTShovOxnJHtEaWuM2Htp3EyoTkyovjtq2SmVT5ipz1uoPOcp3DhVSsQcUWyVUMcMJkfMJywnUDtp29aLKVtMJyhMFOJMKWvMKAmMKW1ozptMTIlVR5ipz1uoTy0j6E0VTE1pzAbVRAipz9hLFOxMJ5eLzSlYPOxLFObo2MzMJ50oTywnPOynJ5cM2HtozSwnTuuoUEcM2IlVUIhMPOmo3ccLJkypvOxMJ5eMJ4/VRS1MvOdMJEyovOTLJkfVTMlMKIyovO3nKVtqJ5mVTSfoTHtp2Abo24tp2IbpvOxLKWuqJLfVUqyoz4tF29hrzIlqTWyp3IwnTHtq2yyMTIlVT3QgzqfnJAbVUAynJ4tq2IlMTIhVUIhMPOgLJ4tq2yyMTIlVRMlMKIhMTHtqJ5xVRMuoJyfnJHtqUWyMzMyovOeLJ5hYvV=
Villmar Ort Hessen Limburg-weilburg Selters-(taunus) Selters Selters-münster Aufmacher-web Tops-mh
Kommentare
nach oben