Seit 35 Jahren an der Spitze

VILLMAR - Die Leichtathletikfreunde Villmar feiern im Jahr 2022 ihr 35-jähriges Bestehen. Walter Haas hat den Verein in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten nachhaltig geprägt. Der 72-Jährige ist nämlich seit dem Gründungstag als Erster Vorsitzender im Einsatz. Doch was waren eigentlich seine persönlichen Höhepunkte? Und wie steht es um die Zukunft des Vereins? Der außergewöhnlich engagierte Ehrenamtler berichtet.

"Am 19. Februar 1987 gründeten zehn Personen in der Gaststätte zur Reichspost in Villmar den Verein", erinnert sich Haas. Die ersten fünf Jahre habe man sich sportlich nur auf die Leichtathletik fokussiert. "1992 wurde dann Basketball als zweite Abteilung integriert, die aber leider nicht mehr existiert", sagt er. Der erste große Höhepunkt des noch jungen Vereins sei die Ausrichtung der Hessischen Crossmeisterschaften mit rund 500 Teilnehmern 1992 gewesen.

"Der Verein wuchs stetig und bald gehörte er zu den erfolgreichsten in der heimischen Region", betont Haas. Die eigenen Sportfeste seien immer beliebter geworden und so manches Mal habe es ein wahres Stelldichein von Deutschen Meistern und Teilnehmern an Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften gegeben. Haas und seine Mitstreiter organisieren auch heute noch viele Veranstaltungen. Unter anderem finden jährlich der Trail-Run, das Schüler- und Jugendsportfest, der Werfer- und Stoßer-Treff, der Villmarer Dorflauf, das Benefiz-Beachvolleyball-Turnier und die Vereinsmeisterschaften statt. Und auch außerhalb des Sportfeldes wird bei den Leichtathletikfreunden allerhand geboten. "In jedem Jahr richten wir ein Pfingstzeltlager und eine Weihnachtsfeier aus. Geselligkeit und Gemeinschaft ist mir besonders wichtig", berichtet der 72-Jährige.

Doch nicht nur auf dem Sportgelände und in der Schulturnhalle in Villmar sind die Leichtathleten aktiv. Auch bei Kreis-, Hessen- und Deutschen Meisterschaften kämpfen sie um gute Platzierungen. Besonders gerne erinnert sich Haas an die Teilnahme an der ersten Leichtathletik-Senioren-Hallen-Weltmeisterschaft im Jahr 2004 in Sindelfingen. "Das war ein fantastisches Erlebnis. Unser Sportler Thomas Nasgowitz gewann dabei sogar die Silbermedaille im Kugelstoßen", sagt der Vorsitzende. Neben diesem Erfolg erreichten die Leichtathleten des Vereins in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt sogar 13 Deutsche Meistertitel.

Auch Walter Haas gehörte zu den erfolgreichen Sportlern des Villmarer Vereins. Seine persönliche Bestleistung im Hochsprung liegt bei stolzen 1,85 Metern. Der 72-Jährige macht auch heute noch bei verschiedenen Wettkämpfen mit. An diesem Wochenende kämpft er beispielsweise als Kugelstoßer um gute Weiten. Außerdem ist Haas auch als Trainer der Leichtathletikfreunde im Einsatz.

Sehr stolz ist der Vorsitzende auf das eigene Vereinsheim. "Es handelt sich dabei um ehemalige Schulcontainer, die wir 2004 in Eigenleistung von der Schule in Merenberg abgeholt haben", sagt er. "Der Kreis hat uns die Container damals kostenfrei zur Verfügung gestellt." Die gesamte Abhol- und Wiederaufbau-Aktion habe dank der vielen Helfer nur acht Stunden gedauert.

Den Angaben des 72-Jährigen zufolge sind die Leichtathletikfreunde gut für die Zukunft gerüstet. "Wir haben derzeit 180 Mitglieder und in den vergangenen Monaten sind besonders viele Kinder in den Verein eingetreten", teilt er mit. Bei den Vereinsangehörigen handele es sich primär um Villmarer. Aber auch Bürger aus Weyer, Aumenau, Seelbach, Wirbelau, Arfurt, Runkel und Ennerich seien mit dabei.

"Die verschiedenen Trainingsgruppen sind bislang recht gut durch die Corona-Zeit gekommen. Wir haben alle Möglichkeiten innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens ausgenutzt", berichtet Haas. So habe man während der Hochphase der Pandemie jeden Abend in Zweiergruppen im Vereinsheim Zirkeltrainingseinheiten absolviert, um körperlich fit zu bleiben.

Der Vorsitzende wünscht sich für die Zukunft, dass er und seine Vorstandskollegen "in Ruhe und Frieden" weiterarbeiten können. Der Vorstand habe sich zuletzt deutlich verjüngt und bestehe aus vielen engagierten Mitgliedern. Und möglicherweise wird sich das Sportangebot noch erweitern. Die Möglichkeiten auf dem Außengelände nahe der Tells-Wiese sind jedenfalls groß. Dort kann auch Beachvolleyball und Basketball gespielt werden. Die neue Kugelstoßanlage bietet beste Trainingsbedingungen.