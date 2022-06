Stolpersteine in Villmar: "Ein sehr emotionaler Moment"

Sieben weitere Stolpersteine werden am Donnerstag, 30. Juni, um 14 Uhr in der Grabenstraße 43 in Villmar verlegt. Erinnert werden soll dort an die Familien Löwenstein und Isenberg. Rudolf und Berta Löwenstein, geborene Isenberg, waren mit ihren Kindern Lotte und Siegbert im Mai 1941 in ein Sammellager nach Frankfurt gebracht worden. Von dort aus wurde die Familie im November nach Minsk deportiert und ermordet. Mit Christine Beller aus Karlsruhe wird die Urgroßnichte von Rudolf Löwenstein zur Verlegung erwartet.

Gertrud Isenberg und ihr Sohn Fred wurden aus dem Frankfurter Sammellager nach Minsk gebracht und starben. Ihr Mann Louis Liebmann Isenberg kam nach dem November-Pogrom 1938 vorübergehend ins Konzentrationslager Dachau. Ihm gelang die Flucht nach England.