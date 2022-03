Streit in Villmar eskaliert

Mit Pfefferspray hat eine 22-jährige Frau in Villmar ihrem Ex-Freund ins Gesicht gesprüht. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

VILLMAR - Am Freitagabend, 4. März, wurde in Villmar ein Mann bei einem Streit mit Pfefferspray besprüht und verletzt. Ein 20-Jähriger hatte sich nach Polizeiangaben mit seiner 22-jährigen Ex-Freundin getroffen, um sich auszusprechen. Das Gespräch habe auf dem Friedhof stattgefunden, mehrere andere Begleiter der beiden seien mit anwesend gewesen, so die Polizei in einer Mitteilung. Nachdem aus dem Gespräch ein lautstarker Streit geworden sei, sei das Pfefferspray gegen den 20-Jährigen zum Einsatz gekommen. Die 22-Jährige soll ihm direkt ins Gesicht gesprüht haben und sei dann mit ihren Begleitern geflüchtet. Der Bruder des 20-Jährigen habe einem Flüchtenden noch einen Baseballschläger abnehmen können. Eine Anwohnerin leistete Erste Hilfe, der 20-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und stellte den Baseballschläger sicher.