VILLMAR - In der Nacht von Freitag auf Samstag kletterten unbekannte Täter auf das Dach eines Einkaufsmarktes im Brotweg in Villmar und entfernten mehrere Dachziegel. Anschließend wurde die Dampfsperre der Dach-Eindeckung beschädigt. Bis ins Innere des Gebäudes kamen die Täter aber nicht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zu dem versuchten Einbruch werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.