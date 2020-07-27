Montag,
27.07.2020 - 23:00
2 min
Tote Kälber in Villmar und Würges zeigen keine Spuren von Wolf
Ende Mai sind Villmar und Würges tote Kälber gefunden worden. Die Genproben liefern keinen Hinweis auf einen Wolf.
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
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