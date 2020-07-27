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Montag, 27.07.2020 - 23:00
2 min

Tote Kälber in Villmar und Würges zeigen keine Spuren von Wolf

Ende Mai sind Villmar und Würges tote Kälber gefunden worden. Die Genproben liefern keinen Hinweis auf einen Wolf.

Christiane Müller-Lang: Redakteurin Weilburg
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
Ein Wolf im Weilburger Tiergarten: Beweise für freilaufende Tiere gibt es derzeit nicht. Archivfoto: Vetter

Ein Wolf im Weilburger Tiergarten: Beweise für freilaufende Tiere gibt es derzeit nicht. Archivfoto: Vetter

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Villmar Ort Hessen Limburg-weilburg Villmar Bad-camberg,-stadt Bad-camberg
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