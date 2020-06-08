Tote Kälber in Villmar: War es der Wolf?

Vor diesem Wolf braucht sich niemand zu fürchten: Er lebt gut gesichert im Weilburger Tiergarten. In Villmar sind nun allerdings tote Kälber aufgetaucht. Wurden sie von einem Wolf gerissen? Foto: Kerstin Kaminsky
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NABU: DER WOLF KEHR LANGSAM ZURÜCK
50 Jahre lang war der Wolf in Deutschland ausgerottet. Nun kehrt er langsam zurück.
Die ersten Wolfswelpen wurden im Jahr 2000 in der Oberlausitz geboren. Nach Angaben des
Nabu leben aktuell etwa 105 Rudel, 25 Paare und 13 residente Einzeltiere in Deutschlands freier Natur. Im nördlichen Reinhardswald gelang einem Jäger im Jahr 2008 eine Zufallsaufnahme, die bestätigte: Hessen hat nach der Ausrottung der Wölfe in Deutschland seinen ersten Wolf in freier Wildbahn.
Drei Jahre später verstirbt er allerdings auf natürliche Weise, heißt es auf der Website des Nabu.
Zwischen 2015 und 2019 werden fünf durchziehende Wölfe auf Hessens
Autobahnen überfahren. Stand 2020 gibt es jedoch immer mehr Hinweise auf vereinzelte dauerhafte Wolfsgebiete auch in Hessen, so der Nabu.
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