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Montag, 08.06.2020 - 13:17
3 min

Tote Kälber in Villmar: War es der Wolf?

Jürgen Reichwein aus Villmar ist in Sorge: Eines seiner Kälber wurde über Pfingsten vermutlich von einem Wolf gerissen. Das Ergebnis der DNA-Bestimmung steht aber noch aus.

Von Kerstin Kaminsky
Vor diesem Wolf braucht sich niemand zu fürchten: Er lebt gut gesichert im Weilburger Tiergarten. In Villmar sind nun allerdings tote Kälber aufgetaucht. Wurden sie von einem Wolf gerissen? Foto: Kerstin Kaminsky

Vor diesem Wolf braucht sich niemand zu fürchten: Er lebt gut gesichert im Weilburger Tiergarten. In Villmar sind nun allerdings tote Kälber aufgetaucht. Wurden sie von einem Wolf gerissen? Foto: Kerstin Kaminsky

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Vor diesem Wolf braucht sich niemand zu fürchten: Er lebt gut gesichert im Weilburger Tiergarten. In Villmar sind nun allerdings tote Kälber aufgetaucht. Wurden sie von einem Wolf gerissen? Foto: Kerstin Kaminsky

Vor diesem Wolf braucht sich niemand zu fürchten: Er lebt gut gesichert im Weilburger Tiergarten. In Villmar sind nun allerdings tote Kälber aufgetaucht. Wurden sie von einem Wolf gerissen? Foto: Kerstin Kaminsky

Wenn der Wolf sich weiter verbreitet, könnte es mit der naturnahen Viehhaltung schwierig werden, beklagt Jürgen Reichwein vom Traisfurther Hof in Villmar. Foto: Kerstin Kaminsky

Wenn der Wolf sich weiter verbreitet, könnte es mit der naturnahen Viehhaltung schwierig werden, beklagt Jürgen Reichwein vom Traisfurther Hof in Villmar. Foto: Kerstin Kaminsky

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NABU: DER WOLF KEHR LANGSAM ZURÜCK

50 Jahre lang war der Wolf in Deutschland ausgerottet. Nun kehrt er langsam zurück.

Die ersten Wolfswelpen wurden im Jahr 2000 in der Oberlausitz geboren. Nach Angaben des Nabu leben aktuell etwa 105 Rudel, 25 Paare und 13 residente Einzeltiere in Deutschlands freier Natur. Im nördlichen Reinhardswald gelang einem Jäger im Jahr 2008 eine Zufallsaufnahme, die bestätigte: Hessen hat nach der Ausrottung der Wölfe in Deutschland seinen ersten Wolf in freier Wildbahn.

Drei Jahre später verstirbt er allerdings auf natürliche Weise, heißt es auf der Website des Nabu.

Zwischen 2015 und 2019 werden fünf durchziehende Wölfe auf Hessens Autobahnen überfahren. Stand 2020 gibt es jedoch immer mehr Hinweise auf vereinzelte dauerhafte Wolfsgebiete auch in Hessen, so der Nabu.

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