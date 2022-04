Trödelmarkt am Bahnhof Aumenau

Dinge aus der Vergangenheit, aus Speicher, Keller, Scheune oder Haushaltsauflösungen, sollen beim achten Floh-, Antik-, und Trödelmarkt rund um den Bahnhof Aumenau an den Ständen erhältlich sein. Symbolfoto: kuznecovag/stock.adobe

VILLMAR-AUMENAU - Am Sonntag, 1. Mai, soll der achte Floh-, Antik-, und Trödelmarkt rund um den Bahnhof Aumenau über die Bühne gehen. Den Veranstaltern ist daran gelegen, privaten, nicht kommerziellen Anbietern einen Standplatz anzubieten. Der Verkauf von reiner Neuware ist nicht gestattet.

Gewünscht sind Dinge aus der Vergangenheit, aus Speicher, Keller, Scheune oder Haushaltsauflösungen. Platz für Kinder und deren Sachen ist auch vorhanden. Der Aufbau ist ab 6 Uhr möglich; der Verkauf läuft von 8 bis 16 Uhr.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt. Die jeweilige Standgröße: etwa 3 Meter Länge und zwei Meter Tiefe. Die Plätze werden zugeteilt. Ein Standplatz kostet 10 Euro; am Stand ist kein Fahrzeug möglich. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Bistros im Bahnhof Aumenau.

Anmeldungen mit kurzer Beschreibung der angebotenen Waren können an Andreas Städtgen, Fax: 0 64 74-8 83 05 91, oder per E-Mail an as@asconex.de sowie an info@bahnhof-aumenau.de, gerichtet werden.