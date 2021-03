Unbekannter greift in Villmar einen 17-Jährigen an

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Freitagabend einen Jugendlichen angegriffen hatte. Symbolfoto: dpa

SELTERS-NIEDERSELTERS - Ein 17-jähriger Jugendlicher ist am Freitagabend in Niederselters von einem bislang unbekannten Mann angegriffen worden. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 20.50 Uhr mit Freunden unterwegs gewesen, als der Unbekannte ihn gegen in der Straße "Am Auborn" geschlagen, zu Fall gebracht und dann am Boden liegend getreten haben soll. Der Angreifer soll etwa 35 Jahre alt, 1,90 Meter groß sowie dünn gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Getragen habe er eine blaue Jeanshose. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 an die Polizei wenden.