Verletzter nach Brand in Villmar

VILLMAR - Ein Mann ist am Montagabend bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Weyandstraße in Villmar leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hat der 64-Jährige gegen 19.10 Uhr seinen Ethanolkamin befüllt. Dabei entzündete sich die Flüssigkeit. Das Feuer griff auf die Flasche in seiner Hand über. Bei dem Versuch, sie aus dem Haus zu bringen, fiel sie zu Boden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Mann verletzte sich durch Einatmen des Rauchgases. Der Sachschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt.