Verliebt, verlobt, verheiratet - alles in einem Jahr

Ingrid und Hermann Hepp, die heute ihre goldene Hochzeit feiern, mit ihrem Sonnenschein: Enkelin Clara. Foto: Margit Bach

VILLMAR-WEYER (bach). "Das Schönste an uns ist das WIR", hat Enkelin Clara ihren Großeltern Ingrid und Hermann Hepp auf ein großes Schild geklebt - und hat es ihnen bereits geschenkt, denn am heutigen Ehrentag der goldenen Hochzeit sind die beiden nicht zuhause. "Eigentlich hatten wir eine Ostseekreuzfahrt nach St. Petersburg gebucht, aber aufgrund der Corona-Pandemie machen wir lieber eine Woche Hochzeitsurlaub im Allgäu", erzählte das Jubelpaar beim Gespräch vor dem großen Tag. Und ein halbes Jahrhundert glücklich miteinander zu sein, darüber freuen sich nicht nur die Jubilare, sondern auch die Menschen im Umfeld der beiden.

Ingrid Hepp erblickte am 16. Dezember 1949 in Ahausen das Licht der Welt und war eine von drei Töchtern des Landwirts Willi Bräuer und seiner Gattin Johanna. Nach dem Abschluss der Hauptschule besuchte die junge Frau jeweils zwei Jahre lang die Berufsfachschule in Weilburg und die Landwirtschaftsschule in Limburg. In dieser Zeit lernte sie auch Hermann Hepp kennen. Verliebt, verlobt, verheiratet: All dies geschah im Jahr 1970 - die Eheschließung fand am 25. Juli statt. Zum Jahresende bereicherte auch schon Sohn Thomas das Leben der kleinen Familie.

Hermann Hepp wurde am 8. Februar 1949 in Weyer geboren und war einer von zwei Söhnen des Landwirtsehepaares Elli und Otto Hepp. Im elterlichen Betrieb absolvierte er eine Lehre zum Landwirt und besuchte die Berufsschule in Weilburg. Danach absolvierte er zwei Jahre die Landwirtschaftsschule in Limburg. 1980/1981 bildete er sich zum Fachagrarwirt Rechnungswesen - Steuerrecht fort und war von 1981 bis 1994 in der Landesbuchstelle Hessen-Steuerberatungsgesellschaft in Friedrichsdorf angestellt. 1989 startete die politische Laufbahn als CDU-Gemeindevertreter - und 1994 wurde Hermann Hepp zum Bürgermeister des Marktfleckens Villmar gewählt. 18 Jahre lang übte er diese Tätigkeit mit viel Liebe zum Beruf und zu den Menschen, mit denen er zu tun hatte, aus.

Die Landwirtschaft hat das Leben des Jubelpaares mitgeprägt. Allerdings wurde die Tierhaltung 1989 aufgegeben und seitdem wird nur noch Ackerbau betrieben.

Ingrid Hepp ist Mitglied bei den Landfrauen, deren Turnstunden sie regelmäßig besucht, sowie im Obst- und Gartenbauverein Weyer, Hermann Hepp gehört allen Ortsvereinen an. Im Gesangverein war er aktiv, bis Corona das gemeinsame Singen stoppte. Das Jubelpaar ist sehr gesellig und ist seit mehr als 30 Jahren mit den Ehepaaren Barthelmes, Erlemann, Fähtz, Laux und Sprado eng befreundet. Alle zusammen nennen sich die "Hollywoods", und zu den Gruppenaktivitäten gehören das monatliche Kartenspielen und einmal im Jahr ein gemeinsamer Urlaub.

Die goldene Hochzeitsfeier war eigentlich schon vor einem Jahr im Wissegiggl gebucht worden, nun sind die beiden immer-noch-Verliebten aber alleine auf Reisen gegangen. Und Enkelin Clara hat ihnen auch eine schöne Geschichte geschrieben, darin heißt es beispielsweise "Ich muss sagen, die Oma hat den Opa gut im Griff. Aber der Opa die Oma auch". Und sicher hat Claras Mama, Schwiegertochter Katja, beim Schreiben etwas mitgeholfen. Denn alle drei Generationen leben harmonisch auf dem idyllischen Luisenhof in Weyer.