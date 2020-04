Villmar: Einbrecher wüten in Kleingärten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Villmar (red). Zwischen Samstag und Montag haben Einbrecher in der Kleingartenanlage "In den Borngärten" am Ortsausgang von Villmar gewütet.

Bisher wurden der Polizei vier Fälle gemeldet, in denen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu Gartenhütten verschafften und diese nach Wertgegenständen durchsuchten. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zudem entwendeten die Täter aus den Hütten einen Benzinkanister samt Inhalt. Ob die Diebe noch weitere Gegenstände an sich genommen haben, steht derzeit noch nicht fest.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.