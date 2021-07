Villmar - Eine Schatzkiste für die Wissenschaft

Gesteinsproben soweit das Auge reicht: der Blick in eine der Hallen des hessischen Bohrkernlagers bei Langhecke. (Foto: Jürgen Vetter)

VILLMAR - Das Material der Proben ist teilweise mehrere Millionen Jahre alt, liefert wichtige Informationen über die Zusammensetzung des Bodens und gibt oft Einblicke in die Erdgeschichte: Bohrkerne aus ganz Hessen lagert das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zwischen Aumenau und Langhecke.

In einer Region, in der früher Bodenschätze wie Eisenerz, Schiefer und Silber abgebaut wurden, werden heute Erdschätze für geologische Untersuchungen aufbewahrt. Das hessische Bohrkernlager ist eine von drei Stationen, bei der mittelhessen.de die Türen öffnet. Zudem ermöglichen wir einen Einblick in den Wilhelm-Erbstollen, der anfallendes Grubenwasser abführen sollte. Und wie Wasser dann zu Energie umgewandelt wird, ist im Turbinenhaus in Villmar Thema.

Auf unserer interaktiven Karte zeigen wir Ihnen, wo sich das hessische Bohrkerlager, das Turbinenhaus und der Wilhelm-Erbstollen befinden. Wenn sie die aufblinkenden Symbole anklicken (mit der Computer-Mouse) oder anwählen (auf Smartphone und Tablet) erhalten Sie zum einen mehr Informationen über die einzelnen Orte. zum anderen nehmen wir Sie mit auf einen kleinen interaktive Foto-Rundgang.



Das Bohrkernlager

In den Hallen des Bohrkernlagers reiht sich Palette an Palette. In Doppel- oder Dreierkisten werden die Bohrkerne dort seit rund 40 Jahren aufbewahrt. Alles ist fein säuberlich beschriftet, mit Herkunftsort, Tiefe der Bohrung und dem Zeitraum der Probenentnahme. „Die älteren Kisten sind teilweise so schwer, dass man sie nur zu zweit heben kann“, sagt Mike Küllenberg. Eine Palette mit eingelagerten Proben kann ein bis anderthalb Tonnen schwer sein, schätzt er.

Millionen von Probenbestandteilen sind in Küllenbergs Obhut. In welcher Form ist von der Art des Gesteins abhängig. „Bei massivem Gestein sind die Bohrkerne einen Meter lang, ihr Durchmesser beträgt zwischen fünf und zwölf Zentimetern“, erklärt der Aumenauer. Dazu kommen die Spülbohrungen, unzählige kleine Röhrchen oder Schächtelchen mit kleinerem Gesteinsmaterial.

Wir öffnen für Sie die Tür zum hessischen Bohrkernlager. Erfahre Sie in einem interaktiven Rundgang darüber, indem Sie die einzelnen Nummern in dem Bild anklicken:



Zu Küllenbergs Aufgaben gehört es auch, die angelieferten Proben einzulagern. Die Bohrungen werden in Rohren angeliefert. Teilweise müssen die Bohrkerne der Länge nach durchgesägt werden. Das sei nicht immer einfach, erklärt er. „Festes Gestein geht durch wie Schnuff, bei Gesteinsstücken wird das Aufsägen der Bohrkerne schon mal schwieriger“, sagte der Aumenauer. Aktuell kümmert er sich um überwiegend kleinteilige Proben aus Riedstadt. 280 Meter tief ist dort gebohrt worden. Ein Teil der Kerne liegt noch zur Untersuchung bereit in einer weiteren Halle auf einer 20 Meter langen Rollbahn, der andere ist bereits eingelagert.

Doch nicht nur Bohrkerne finden ihren Platz in den Hallen bei Langhecke. Hohe Regale stehen in einem weiteren Raum. Mike Küllenberg zieht eine Schublade heraus. Darin liegt ein Knochen. „Das ist der Oberschenkel eines Urpferdes“, erklärt er. Zu sehen sind auch Teile des Beckenknochens eines Mammuts. Beides gehört zur paläontologischen Sammlung, die sich mit den Lebewesen der Urzeit und ihren Überresten auseinandersetzt.

Neben dem Bohrkernlager zwischen Aumenau und Langhecke gibt es noch ein weiteres im Hünstettener Ortsteil Limbach. 677 Bohrungen sind in beiden Orten eingelagert. Werden Kernbohrungen, Abschnitte und Spülbohrungen zusammengenommen, ergibt das eine Länge von rund 140 Kilometern. Etwa 40 Prozent davon befindet sich auf dem Gelände und in den ehemaligen Betriebsgebäuden der Eisenerzgrube Strichen/Lindenberg in Langhecke.

„Bis 1970 wurde in dem Gebiet Eisenerz abgebaut“, erläutert Hobbyhistoriker Bernd Dresen. „Der Bahnhof in Aumenau war früher vom Frachtaufkommen der größte Umschlagplatz in ganz Hessen“, ergänzt Bernold Feuerstein, Mitglied des Stiftungsvorstandes des Lahnmarmor-Museums, der viel über die Villmarer Bodenschätze zu berichten weiß. Aus der Abbauzeit stammt eine alte Diesellok, die Küllenberg zeigt. „Sie fährt immer noch, zwar nicht für die Bohrkernlagerung, aber beispielsweise wird damit die Erdbebenmessstation im Münsterstollen gewartet“, erklärt er.

Der Wilhelm-Erbstollen

Wir öffnen für Sie die Tür zum Wilhelm-Erbstollen. Erfahre Sie in einem interaktiven Rundgang darüber, indem Sie die einzelnen Nummern in dem Bild anklicken:



Aus dem Jahr 1833 stammt der Wilhelm-Erbstollen in der Nähe des Villmarer Naturfreundehauses. Der 450 Meter lange Tunnel sollte Wasser aus den oberen Bergwerken in die Lahn leiten. „Eine Gefahr war ja früher immer, dass unter Tage das Wasser kam und die Kumpels drin waren“, sagt Bernd Dresen. Zu einer ebenfalls geplanten Förderung des Erzes über diesen Stollen sei es nie gekommen. Auf eine weitere Besonderheit vor dem Stollen weist Bernold Feuerstein hin: den „wachsenden Fels“ an der Lahn. Die Fotosynthese der Algen beschleunige die Bildung des Kalksinters und sorge dafür, dass dieses Kalkgebilde deutlich schneller wachse – rund zwei Zentimeter im Jahr.

Das Turbinenhaus

Wir öffnen für Sie die Tür zum Turbinenhaus. Erfahre Sie in einem interaktiven Rundgang darüber, indem Sie die einzelnen Nummern in dem Bild anklicken:



Eine andere Rolle spielt das Wasser im Turbinenhaus am Parkplatz der Villmarer König-Konrad-Halle. Ende des 19. Jahrhunderts seien dort die ehemalige Bannmühle zu einer Marmorschneidemühle umgebaut und die Nassauischen Marmorwerke errichtet worden, erzählt Feuerstein. „Durch die Nutzung der Wasserkraft wurde Villmar zum Zentrum der Marmorindustrie“, sagt er. Viele Jahre sei danach das Wasser zur Stromversorgung der 1979 geschlossenen Werke genutzt worden. Thomas Werner öffnet die Tür zum Turbinenhaus, das sich in Privatbesitz befindet. Lautes Rattern ist zu hören. In der Mitte des Raumes steht der Generator, darunter befindet sich im Wasser das rund zwei Meter große Turbinenrad. Mit einer Vorrichtung aus großen Eisenrädern und einem beweglichen Schott kann die einströmende Wassermenge reguliert werden. Das Turbinenhaus erzeugt auch heute noch Strom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird. „Jährlich wird eine Energie von 600.000 Kilowattstunden produziert, damit lassen sich etwa 200 Haushalte versorgen“, erklärt Feuerstein.