Villmar investiert in seine Zukunft

Erträgen von rund 15,5 Millionen Euro stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen von rund 15,3 Millionen Euro gegenüber. Größte Posten bei den erwarteten Erträgen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund vier Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 2,6 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit rund 1,9 Millionen Euro. Bei den Aufwendungen schlagen die Kreis- und die Schulumlage mit rund 4,8 Millionen Euro zu Buche. Rund 4,2 Millionen Euro sind für Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant, 2,3 Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen.

Für die Finanzierung der Gesamtinvestitionen müssen Kredite in Höhe von fünf Millionen Euro aufgenommen werden.

Neu aufgenommen werden auf Antrag der CDU-Fraktion 25 000 Euro für die Planung des Glasfaserausbaus in allen Ortsteilen, 35 000 Euro für digitale Gremienarbeit, 25 000 Euro für ein Radwegekonzept, 10 000 Euro für touristische Informationssysteme, 15 000 Euro für Baumbestattungen auf kommunalen Friedhöfen und 7500 Euro für einen Abenteuerspielplatz im Arfurter Weg in Villmar. Auf Antrag der Fraktion der Unabhängigen Freien Bürgerliste (UFBL) werden 20 000 Euro für den Endausbau "Auf der Heide" in Aumenau und 3000 Euro für einen barrierefreien Zugang zum Friedhof in Weyer eingeplant. Auf AAV-Antrag werden die 25 000 Euro für den Skaterpark in Aumenau um 5000 Euro erhöht, damit auch ein Pumptrack für Mountainbikes gebaut werden kann.

Sperrvermerke bekommen der Bagger für den Bauhof (150 000 Euro), die Beteiligung an einem Blitzer für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Runkel (40 000 Euro), der Abenteuerspielplatz in Villmar, der Ausbau des Glasfasernetzes, das Radwegekonzept und der barrierefreie Zugang zum Friedhof in Weyer.