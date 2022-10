Villmar: Kita Sankt Agatha verabschiedet Sibille Kremer

Jetzt teilen:

VILLMAR - "Du warst Frühaufsteherin, Tanzlehrerin, Vorleserin und Seelentrösterin für die Kleinsten der Kita, natürlich auch Windelwechslerin, Kita-Handwerkerin und Gärtnerin, humorvolle Kollegin und liebevolle Kinderbetreuerin und stets zu Späßen bereit. Dabei war dir nichts bei der Arbeit zu viel, und du hast stets alle Kinder und Erziehungsberechtigten mit einem freundlichen ,Guten Morgen' oder ,Guten Tag' und mit offenen Armen empfangen." So beschrieb und verabschiedete Kita-Leiterin Birgit Werner die Neu-Rentnerin und nun ehemalige Mitarbeiterin der Katholischen Kindertagesstätte Sankt Agatha, Sibille Kremer, und wünschte ihr nun endlich die Zeit, um sich um das Wichtigste, nämlich ihre Familie, die Enkelkinder und ihren Mann zu kümmern.

Die Kita-Koordinatorin der Pfarrei Heilig Geist, Anna Stecker, dankte auch im Namen von Pfarrer Gerrit Engelmann, der mit Rücksicht auf die Kinder keine eigene Rede hielt, und dem gesamten Team für die Arbeit in der Kita Sankt Agatha.

Die besonderen Talente brachte Alexandra Ciancimino, Leiterin der Krippengruppe, in der Sibille Kremer zuletzt zum Wohl der Kleinsten in Sankt Agatha wirkte, bei der kleinen Verabschiedungsfeier im Pfarrsaal der Gemeinde, auf den Punkt. "Sicher wirst du uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen, aber auf alle Fälle sollst du uns und die Kinder oft besuchen und in Zukunft deinen Hobbys wie der Gartenarbeit, die du hier auch eingebracht hast, und dem Wandern frönen."

Ciancimino wusste auch zu berichten, dass es der vielfach Gelobten ein besonderes Bedürfnis war, den Kleinsten das eine oder andere Tänzchen beizubringen, auch wenn einige erst wenige Schritte laufen konnten.

Sonnenblumen als Abschiedsgeschenk

Die Kinder aus der Gruppe strahlten mit den einzelnen Sonnenblumen um die Wette, die sie zum Dank und als kleines Abschiedsgeschenk an Sibille Kremer überreichten. Die Blumen seien für die positive Zuwendung in den vielen Begegnungen während der vergangenen Jahre in Villmar. Sibille Kremer bedankte sich bei den Kindern und konnte auch die eine oder andere Träne der Rührung nicht zurückhalten. Sie freue sich nun aber auf ihren Ruhestand nach 45 Arbeitsjahren und darauf, nun Dinge tun zu dürfen, für die in den zurückliegenden Jahren weniger Zeit gewesen sei.

Auch Elternbeirat spricht Dank aus

In Vertretung des Elternbeirates überbrachte Bernd Steioff Blumen als Geschenk und drückte für die Eltern den besonderen Dank aus. Die erst kürzlich beim Demokratiebildungs-Kongress in Frankfurt erwähnte Wichtigkeit der frühkindlichen Erziehung, zu der auch Sibille Kremer durch ihre besondere Art der Zuwendung ihren nicht unerheblichen Teil beigetragen habe, gelte es gerade in dieser Zeit besonders zu würdigen. Er selbst habe als Vater von Theodor, der mit der nun Verabschiedeten drei Jahre die Einrichtung besuchte, feststellen dürfen, mit wie viel Freude Sibille Kremer ihrer Tätigkeit in der Kita nachging. Es seien in den zurückliegenden 45 Jahren wahrscheinlich an die 1000 Kinder oder mehr gewesen, denen Sibille Kremer mit Herzlichkeit die Grundregeln des persönlichen guten Umgangs beigebracht habe.

Unter den Gitarrenklängen der Erzieherin Nicola Köke brachten Kinder und Eltern der Neu-Rentnerin Sibille Kremer ein Abschiedsständchen mit der unmissverständlichen Aufforderung im Refrain "Arrivederci - Auf Wiedersehen", um Kinder und die Kindertagesstätte möglichst oft zu besuchen.