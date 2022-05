Villmar: Rathaus öffnet wieder ohne Terminabsprache

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Das Villmarer Rathaus ist ab Mittwoch, 1. Juni, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Ein Antrag der SPD-Fraktion zu diesem Thema für die Gemeindevertretersitzung wurde damit hinfällig und zurückgezogen. Ab 1. Juni sind sowohl das Rathaus in der Peter-Paul-Straße 30 sowie das Verwaltungsgebäude in der König-Konrad-Straße 12 wieder montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie am Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen Corona müssen weiterhin Masken getragen werden. Bis Ende Mai gilt noch die Pandemie-Regelung mit Terminabsprache unter Telefon 06482-91210 oder E-Mail: marktflecken@villmar.de. chm/Foto: Margit Bach