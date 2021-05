"Villmar-Revolution" online sehen

Coronabedingt findet die musikalische Lesung "Villmar-Revolution" nicht in der Kirche "St. Peter und Paul", sondern online statt. Foto: KÖB/Toccata

VILLMAR - Villmar (red). Coronabedingt kann die musikalische Lesung "Villmar-Revolution" nicht in der Kirche "St. Peter und Paul" öffentlich stattfinden. Stattdessen wird ein von Gebhard Deda vorproduziertes Video online gestellt. Dieses ist ab Sonntag 30. Mai, ab 10 Uhr unter https://tinyurl.com/ys9b4ubd abrufbar. Die literarisch-revolutionäre Reise mit Bernold Feuerstein wird an der Orgel von Dietmar Korthals aus Dortmund begleitet.

Es handelt sich um eine Co-Produktion der Katholischen Öffentlichen Bücherei Villmar und des Vereins "Toccata" Orgelkultur Limburg-Weilburg zum "Tag für die Literatur und Musik in Hessen". Villmar birgt auf den zweiten Blick allerlei Revolutionäres: vertreten durch Söhne des Markt?eckens in der Zeit des Vormärz zwischen 1789 und 1848 mit literarischen Bezügen von Georg Büchner bis Richard Huelsenbeck. Da ist ein Mainzer Klubist und ein polemischer Kanzelredner, der Bildhauer Johann Peter Leonhard in der Schlacht von Waterloo und die Intellektuellenfamilie Ricker, Ursprung der gleichnamigen Gießener Buchhandlung. Unter https://tinyurl.com/2afuhjpc gibt es weitere Informationen zum "Tag für die Literatur und Musik".