Villmar und Runkel organisieren Ferien-Spaß

Ein Mal- und Zeichenkurs ist normalerweise fester Bestandteil des Runkeler Ferienprogramms. Wegen der Corona-Pandemie findet die Herbst-Auflage allerdings in etwas anderer Form mit vielen Ausflügen statt.

RUNKEL/VILLMAR. "Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder mit Kindern unterwegs sein zu dürfen", sagte die Runkeler Jugendpflegerin Solveig Richard (Foto: Kerstin Kaminsky). Und auch ihre Villmarer Kollegin Cornelia Döring ist glücklich, das Ferienprogramm so hautnah, wie es unter den Hygieneregeln eben möglich ist, mit den Kindern und Jugendlichen erleben zu dürfen.

Zwar hatten die beiden Sozialarbeiterinnen auch im Sommer ein Spiel- und Spaßprogramm für den Nachwuchs auf die Beine gestellt, allerdings konnten sie die Kinder nur über die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook erreichen.

Die bewährte Zusammenarbeit zwischen der Jugendpflege von Runkel und Villmar wird in den Herbstferien fortgesetzt. "Eine langfristige Planung ließ die Pandemie zwar nicht zu, aber wir konnten trotzdem richtig tolle Ziele und Veranstaltungen für das Ferienprogramm buchen", sagt Cornelia Döring.

Führung durch das Trickfilmland Frankfurt

So gehe es am Montag, 5. Oktober, gemeinsam nach Frankfurt zum "Trick Art Hero". In diesem Mitmachmuseum können junge Fotokünstler mit dem eigenen Smartphone oder der Digitalkamera ihrer Kreativität freien Lauf lassen und selbst zum Objekt innerhalb von 22 3D-Motiven werden. Nach diesem Foto-Spaß geht es um Geschick, Feingefühl und tolle Effekte auf der Schwarzlicht-Minigolfbahn.

Am Dienstag, 6. Oktober, wird das Museum für Kommunikation besucht. "Wir werden hier ganz viel über die Mediengeschichte aus der Zeit vor Handy und Tablet erfahren und können uns bei einem Workshop kommunikativ austoben", so Cornelia Döring.

Besonders freut sie sich auf den Segway-Parkour in Wetzlar, der am Mittwoch, 7. Oktober, das Ziel sein wird. "Das war bereits im letzten Jahr ein Knüller, den wir unbedingt wiederholen wollten". Faszinierend findet die Sozialarbeiterin, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder das ungewöhnliche Gefährt beherrschen - ganz im Gegensatz zu ihr selbst. "Ich tat mich anfangs ziemlich schwer mit der richtigen Körperspannung", sagt sie schmunzelnd.

Am Donnerstag, 8. Oktober, erleben die Villmarer Ferienkinder eine Führung durch das "Trickfilmland Frankfurt" und können selbst aus Knetmasse Filmfiguren herstellen. Runkel bietet an diesem Tag das Basteln von Vogelhäuschen an, das allerdings bereits ausgebucht ist.

Am Ende der Woche steht eine magische i-Pad-Schnitzeljagd auf dem Programm. "Das ist für mich das Highlight der Herbstferien. Da hab' ich richtig Lust drauf", freut sich Solveig Richard. Ein solcher Ausflug war ja bereits für die Osterferien vorgesehen und musste wegen Corona abgesagt werden. Auf dem Wiesbadener Neroberg werden die Spieler nun über einen Tablet-Computer in magische Sphären eintauchen. In gegeneinander antretenden Teams müssen sie binnen zwei Stunden die Welt retten.

Einige der Veranstaltungen sind schon ausgebucht

Rückblickend auf die Sommerferien, als die beiden Jugendpflegerinnen gemeinsam ein Online-Programm zusammengestellt hatten, sagt Solveig Richard: "Ich kann wirklich nicht verstehen, warum es Menschen gibt, die Influencer werden wollen."

Für alle 30 Wochentage während der Ferien wurden Ideen zum Basteln, Rätseln oder Kochen ausgearbeitet und mit genauen Anleitungen und detaillierten Fotos über die sozialen Netzwerke gepostet.

Wie gut das letztendlich angenommen worden ist, ließe sich schwer sagen. Zwar gäbe es Statistiken, wie oft bei Facebook und Instagram darauf zugegriffen wurde, aber das sage schließlich nichts über die Umsetzung des Angebots aus. Einige Eltern hätten jedoch gelobt, dass überhaupt was gemacht wurde.

Bis auf das Segway-Fahren und das Bauen von Vogelhäuschen sind für alle Ferienaktivitäten noch wenige Plätze verfügbar. Anmeldeschluss ist am Freitag, 25. September.