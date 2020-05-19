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Dienstag, 19.05.2020 - 14:00
3 min

Villmar würdigt Elmar Hillebrand

Die neue Ausstellung im Lahnmarmor-Museum beschäftigt sich mit dem Bildhauer Elmar Hillebrand und seinen Beziehungen nach Villmar.

Von Kerstin Kaminsky
Personen und Institutionen rund um den Kölner Bildhauer Elmar Hillebrand sind auf der Infotafel beschrieben. Im Vordergrund ist die "Fantasiestadt" zu sehen. Foto: Kerstin Kaminsky

Personen und Institutionen rund um den Kölner Bildhauer Elmar Hillebrand sind auf der Infotafel beschrieben. Im Vordergrund ist die "Fantasiestadt" zu sehen. Foto: Kerstin Kaminsky

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Fotos
Personen und Institutionen rund um den Kölner Bildhauer Elmar Hillebrand sind auf der Infotafel beschrieben. Im Vordergrund ist die "Fantasiestadt" zu sehen. Foto: Kerstin Kaminsky

Personen und Institutionen rund um den Kölner Bildhauer Elmar Hillebrand sind auf der Infotafel beschrieben. Im Vordergrund ist die "Fantasiestadt" zu sehen. Foto: Kerstin Kaminsky

"Hausaufgaben" hat Elmar Hillebrand diese Bronze-Skulptur genannt. Foto: Kerstin Kaminsky

"Hausaufgaben" hat Elmar Hillebrand diese Bronze-Skulptur genannt. Foto: Kerstin Kaminsky

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ÖFFNUNGSZEITEN UND ANFAHRT

Die Sonderausstellung zu Elmar Hillebrand verbleibt über die gesamte Saison in Lahnmarmor-Museum.

Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag zwischen 14 und 17 Uhr, am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen zwischen 10 und 17 Uhr.

Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder unter 7 Jahren sind frei.

Das Lahnmarmor-Museum liegt unmittelbar am Bahnhof Villmar in der Oberau 4 in 65606 Villmar und am Lahn-Radweg. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

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