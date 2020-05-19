Dienstag, 19.05.2020 - 14:00
3 min
Villmar würdigt Elmar Hillebrand
Von Kerstin Kaminsky
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ÖFFNUNGSZEITEN UND ANFAHRT
Die Sonderausstellung zu Elmar Hillebrand verbleibt über die gesamte Saison in Lahnmarmor-Museum.
Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag zwischen 14 und 17 Uhr, am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen zwischen 10 und 17 Uhr.
Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder unter 7 Jahren sind frei.
Das Lahnmarmor-Museum liegt unmittelbar am Bahnhof Villmar in der Oberau 4 in 65606 Villmar und am Lahn-Radweg. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.
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