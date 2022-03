Villmar: Zu bunt für die Tonne

An der Villmarer König-Konrad-Halle blühen derzeit die Frühlingsboten. Foto: Landfrauen Villmar

VILLMAR - Rund um die Villmarer König-Konrad-Halle blühen aktuell die von den Landfrauen Villmar und dem Gesangverein Teutonia eingepflanzten Narzissen, Hyazinthen und Tulpen. Das ist nur möglich, weil die Villmarer im vergangenen Jahr ihre verblühten Blumenzwiebeln so fleißig in die von den Vereinen aufgestellten Sammelkörbe gelegt haben - und sie so nicht auf dem Kompost oder im Müll gelandet sind.

Auch in diesem Jahr soll es die Sammelaktion unter dem Motto "Zu bunt für die Tonne!" wieder geben, damit im nächsten Frühling ein weiterer Ort in Villmar bunt blüht. In den nächsten Wochen stellen die Landfrauen und die Teutonia zwei beschriftete Sammel-Eimer am Friedhof und einen Sammel-Eimer am Brunnenplatz im Ortskern auf - in der Hoffnung, dass wieder viele Villmarer mithelfen und fleißig mitsammeln!