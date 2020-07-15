Mittwoch, 15.07.2020 - 20:00
5 min
Villmarer Künstler Bombolo erschafft Corona-Werke
Von Margit Bach
IxyZGR1OHv1ZDH5UFRIQF0HtYFOSplOcp3Dtp3EcoTjtLKIzVTEypvOGL2ucMJMypzuuoTEyYvOGqTyfoTIlVTSfplOzpfB8nTIlYvOGMJy0VTEyoFOOqKAvpaIwnPOxMKVtHTShMTIgnJHtM2yvqPOyplOeMJyhMFOSnJ5fLJE1ozqyovOgMJulVUIhMPOeMJyhMFOTMKA0MF4tH3EuqUExMKAmMJ4tMJ50p3EynUDtozI1MFOYqJ5mqPOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLGbtVxAiqzyxYGR5YPNkVTWcplNmVvObMJaQa2IhVTEcMFOxpzIcVT5yqJIhVSAeqJkjqUIlMJ4fVTEcMFOPo21vo2kiVZB8LzIlq2yyM2IhMPOuqKZtoJIbpzkuM2yaMKVtqzIloTIcoKEypvOKMJkfpTSjpTHtM2ImL2uuMzMyovO1ozDtoJy0VTW1oaEyovORpfBxnUEyovO1ozDtETIeo3VtqzIlrzyypaDtnTS0YvOYj7MjMzHtLJ5aMJoQiTkfqPOgnKDtD29lo25uBvOgnKDtDJ5ap3DtqJ5xVSIhM2I3nKAmnTIcqPQQiTWypvOynJ5yVSAcqUIuqTyiovjtLKIzVTEcMFOvnKAbMKVtoz9wnPOhnJIgLJ5xVTIcozHtDJ50q29lqPOaMJM1ozEyovObLKDh
CTV+CTtlCyMioFOYo2AbVZB8LzIlVTIcovOnMJ4gF2kip3EypvO6qJ0tF8B8oaA0oTIlCP9vCwjinQV+
Dz9gLz9foljtoJy0VRqyLaIlqUAhLJ1yovOBo3WvMKW0VRqlLKIvozIlYPOfMJW0VUAynKDtZwNkZFOuoFOCpaEmLKImM2ShMlO2o24tGTShM2uyL2gyVTS1MvN3AGNhZQNjVSS1LJElLKEgMKEypz4tE2Ifj6EhMTHfVRElMJy2nJIlqTIfVTEuqz9hVUAcozDtH2AbnJIzMKWuLaWuqJ0tqJ5xVTIcovOeoTIcozImVSquoTEmqZB8L2ffVTIcovOJnJIlqTIfVTWyp3EynUDtLKImVTIcozIgVUqynKEfj6E1MzyaMJ4tE2SlqTIhVUAiq2yyVTEypvOVo2MzoZBxL2uyVUIhMPOgMJulMKWyovOUMJYQcUIxMJ4h
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY2WcMJEyozgipTLiL29lo25uqzylqKZgMTyyYJkuM2HgnJ4goJy0qTIfnTImp2IhKmVkAwH5AmV1Vw5Qo3WiozS2nKW1pmbtETyyVRkuM2HtnJ4tGJy0qTIfnTImp2IhCP9uCwjinG4=
E2Ivo3WyovO3qKWxMFOxMKVtMKIlo3Ouq2IcqPOvMJguoz50MFOALJkypvO1ozDtDzyfMTuuqJIlVQR5AQptnJ4tI2IcozWuL2thVRIlVTSvp29fqzyypaEyVTIcozHtDKImLzyfMUIhMlO6qJ0tF29wnPO1ozDtoTIcqTI0MFOuLvNkBGpjVUWyoz9goJyypaEyVSWyp3EuqKWuoaEmVT1cqPOzpzShrfB2p2ymL2uypvOYj7kwnTHtYFOvnKZtMKVtp2ywnPNkBGtmVTS1Mz1uL2u0MFjtMTyyVSqyoUDtraHtMKWeqJ5xMJ4hVRImVTMioTq0MJ4tH3E1MTyyozS1MzIhqTuuoUEyVTyhVTEypvOaLJ56MJ4tI2IfqPjtnJ50MJ5mnKMyVScynKEyovOcovOynJ5yoFOdLKOuozymL2uyovOnMJ4gF2kip3EypvO1ozDtMTShovNlBFOXLJulMFOZMJWyovOuqJLtp2IcozIlVT1uoTkipaS1nJ5cp2AbMJ4tEzyhL2RhVRylM2IhMUquoz4tnTS0VTIlVTS1L2ttMJyhMJ4tZGxjAFOcovOSozqfLJ5xVTqyLzS1qTIhVRkiqUAyozg1qUEypvjtMTIhVUcynKE3MJymMFOSpz5yp3DtFTIgnJ5aq2S5VUAyM2IfqTHfVUWyp3EuqKWcMKW0BvORnJHtVxMunKVtET93ovVtoTyyM3DtnTI1qTHtnJ0tGKImMKIgp2uuMzIhVUMiovOToTIhp2W1pzph
ETSmVSAjLJk0p2AbnJIzMKWbLKImVTyhVRkuozqbMJAeMFObLKDtDz9gLz9folNlZQN3VTqyn2S1MaDtqJ5xVUWyp3EuqKWcMKW0YPOyozEaj7kfqTyaVTEipaEbnJ4tqJ1aMKAcMJEyoUDtnKA0VTIlVUMcMKVtFzSbpzHtp3QQcUEypv4tVxyhVScynKEyovO2o24tD29lo25uVTymqPOgMJyhVSEuM2ImLJWfLKIzVTyhVTI0q2RtMTIlVTqfMJywnTHtq2yyVTS1L2ttqz9lnTIlVvjtM2I3j6EbpaDtMKVtMJyhMJ4tEJyhLzkcL2ftnJ4tp2IcozIhVRSfoUEuMljtVaqyoz4tMKZtozywnUDtMTyyp2HtqJ5bMJygoTywnTHtDzIxpz9bqJ5aVTsQcTWyYPO3j6ElMFOxnJImMFOnMJy0VToQiUVtoJywnPO1ozDtoJIcozHtF3Ihp3DtMJyhMFOfqKu1pzaQgaAyVScynKDfVUqynJjtMJyhMFO1ozqfLKIvoTywnTHtHaIbMFOynJ5aMJgynUW0VTymqPVh
I2IhnJqyVRWyp3IwnTIlVTMcozEyovOxMKW6MJy0VTEyovOKMJptLKIzVTEcMFNvH2AbnKq3MKWeLKI0Vvjtq2yyVTEypvObMKAmnKAwnTHtIz9fn3AgqJ5xVUAuM3DfVTSvMKVtMJyhoJSfVTyhVTEypvOKo2AbMFOeo21gqPOWoJgypv0tqJ5xVR11p2yeMKWzpzI1ozDtHaIxnFOALKIlMKVtqz9lLzIcVUIhMPOmL2uuqKDtozSwnPOmMJyhMJ4tDzyyozIhYt==
FJ4tMTyyp2IlVPWaqKEyovOnMJy0VTEypvOFMJMfMKuco24vVTuuLzHtMKVtLKIwnPOgMJulVScynKDfVUAcL2ttozIvMJ4tp2IcozIlVRg1oaA0VTEyovO2nJIfMJ4tHTMfLJ56MJ4traHtq2yxoJIhVUIhMPOxnJHtH2Abj7MhnTIcqPOxMKZtDJ53MKAyoaZtraHtM2IhnJKQa2IhYPOmLJq0VRWioJWioT8hVREypacynKDtMT9gnJ5cMKW0VTEcMFOjpzSfoTHtHUWuL2u0VTEypvOYoTI0qTIlpz9mMJ4fVTEcMFQQiTWypzSfoPOuovOxMJ4tE2Ivj6E1MTIhVTqypTMfLJ56qPOmnJ5xYt==
FJ0tDKEyoTyypvOmqTSlqTI0VTEypvOHLJptoJ9lM2IhplOhLJAbVUAyL2umVSIbpvOgnKDtMJyhMJ0tp3EupzgyovOYLJMzMJHhVREuoz4tq2ylMPOuovOPnJkxMKWhVT9xMKVtHTkup3Ecn2IhVTqyLKWvMJy0MKDtYFOvnKZtraHtLJAbqPOGqUIhMTIhVTkuozpfVTgioacyoaElnJIlqPO1ozDtMTymrzyjoTyhnJIlqP4tGaIlVTEypvOGo25hqTSaVUAynFOcnT0tnTIcoTyaYPOmLJq0VRWioJWioT8fVTEuplOmMJxtoz9wnPO3nJHtraIlVScynKDtp2IcozImVRkyLzIhplOcovOGpTShnJIhYvORo3W0VTuuqPOypvOaMJ1uoUDtqJ5xVTS1p2qyp3EyoTk0VP0tqJ5xVUqupvOmMJulVTqyMaWuM3DtLJkmVRiQiT5mqTkypvO1ozDtLKIwnPOuoUZtGJIhp2AbYvNvGJy0VRMlMKIhMTIhVTShVTIcozIgVSEcp2AbVTSgVR1yMKVtraHtp2y0rzIhVUIhMPOyqUquplOGL2wQgz5yplO6qJ0tEKAmMJ4traHtM2IhnJKQa2IhVP0tMTSmVUMypz1cp3AyVTywnPOmMJulVvjtp2SaqPOPo21vo2kiYvOIozDtoKImplOuqJAbVTqfMJywnPOuovOmMJyhMJ4tEaWyqJ5xVSIxolOxMJ5eMJ4fVT1cqPOxMJ0tMKVtnJ4tMTIlVTkyqUc0MJ4tJzIcqPOmo25hqTSaplOaMKWhMFO6qFOAnKE0LJptM2IaMKAmMJ4tnTS0YvOIozDtMTIlVUMipvOYqKW6MJ0tqzyyoPO6qFOzpfB8nPOcovOTo2kaMFOynJ5yplOmL2u3MKWyovOGqUIlrzImVUMypaA0o3WvMJ4tnKA0Yt==
FKA0VTImVSc1MzSfoPjtLKIzVTEypvOGqJAbMFOhLJAbVSAjqKWyovOuqKZtDz9gLz9fo3ZtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOdMKE6qPOaMKWuMTHtMJyhMJ4tF2S0LJkiMlOuqJM6qKAwnTkuM2IhYPOuqJLtMTImp2IhVSAynKEyVUc3MJxtraHtoTImMJ4tnKA0BvNvFTIlrzkcL2umqPOIMT8traIaMJEuL2u0YPNkBF4tEzIvpaIupvNlZQR5Vw8tEKZtnKA0VTIcovOYLKEuoT9aVUc1pvOOqKAmqTIfoUIhMlNvDzS1oKElj6E1oJHfVSElLKIgLfBxqJ1yVvO2o20tGz92MJ1vMKVtZwNkBPOvnKZtFzShqJSlVQVjZGxtnJ0tI2IcoTW1pzqypvOAqKAyqJ0tHz9mMJ5bLJ5aYt==
IUWuqKWcMlOaoTIcqTI0VTS1L2ttMTIlVRWfnJAeVZB8LzIlVTEcMFOKj6EfMTIlYPO3olOxLKZtGzSxMJkaMJwQgzk6VTS1p2qyMZB2paW0VTygVR1cp2Abq2SfMPOmqTIbqPO1ozDtMTSmVRWuqJ1mqTIlLzIhVUMipzShp2AbpzIcqTI0YvNvFJAbVTkcMJWyVTucMKVtMTyyVR5uqUIlVUIhMPOcnUWyVUMcMKVtFzSbpzImrzIcqTIhVTWyp29hMTIlpljtMTSmVTqcLaDtMKZtp28tLKImM2IjpfBxM3DtnJ4tH3OuozyyovOhnJAbqPVfVUAuM3DtDz9gLz9fol4tET9lqTucovOcp3DtMKVtn3IlrvO2o3VtD29lo25uVUqcMJEypvOynJ5gLJjtraHtMJyhMJ0tDzImqJAbVTqyq2ImMJ4fVUIhMPQQiTWypzSfoPOzpzI1qTIhVUAcL2ttMTyyVRMlMKIhMTHtqJ5xVRWyn2ShoaEyovjtnJuhVUc1VUElMJMzMJ4hVRS1L2ttMTIlVRquoTIlnKA0YPOgnKDtMTIgVTIlVTyhVSO1MKW0olOOozElLKE4VUMcMJkyVRcunUWyVTkuozptp2IbpvOypzMioTqlMJywnPO6qKAuoJ1yozqyLKWvMJy0MKDtnTS0YvORnJHtJaImLJ1gMJ5eqJ5zqPO1ozDtMTyyVRIlnJ5hMKW1ozqyovOzj7kbpaEyovOxLKc1YPOxLKAmVTEcMKAypvOULJkypzymqPO3MJ5cMlOmpZBxqTIlVTyhVRkuozqbMJAeMFNvMJyhMzkiMlVtqJ5xVUAcL2ttMJyhMJ4tM3Wij59yovOPMKA0LJ5xVTShVRWcoTEypz4tqJ5xVSAeqJkjqUIlMJ4tLKImp3IwnUEyYPO1oFOxnJImMFOcovOmMJyhMKVtVRquoTIlnJHtraHtrzIcM2IhYvOBqJ4tq2SlqTIhVTEcMFOOpzWynKEyovOuqJLtMTIhVSElLJ5mpT9lqPOcovOxMJ4tH8B8MTIhYvOGMJyhMKVtMTSgLJkcM2IhVPWVMJygLKEaMJ1ynJ5xMFVtDJ5xpzS0rPObLKDtDz9gLz9folNlZQR5VUAynJ5yVUIgMzShM3WynJAbMFODpzy2LKEmLJ1goUIhMlO2o24tI2Iln2IhVUcynKEaMJ7QgaAmnKAwnTIlVUAjLJ5cp2AbMKVtF8B8oaA0oTIlVTqyp2AbMJ5eqP4tETIlVT7QcTAbp3EyVSAwnUWcqUDtp2IcVT51ovOxLKZtDzIaoTIcqTIhVTIcozImVRguqTSfo2qmVUIhMPOxLJ5uL2ttMTyyVT9zMzy6nJIfoTHtj5kvMKWaLJWyVT1cqPOynJ5ypvOapz/Qa2IhVRS1p3A0MJkfqJ5aVP0tLJWypvOuqJAbVTEuplO3LKW0MFOuqJLtMTyyVScynKDtVz5uL2ttD29lo25uVvjtp28tDz9gLz9fol4tETIhVTElMJxtH2g1oUO0qKWyovNvD292nJDgZGxtZFOvnKZtZlVtnJ4tMTyyVRqyp2ywnUEypvO6qFOmL2uuqJIhYPOvMJIcozElqJAeqQbtMTywn2HtGTyjpTIhYPOzpzSaMJ5xMFOOqJqyovO1ozDtoTShM2HtDKImq8B8L2umMFOuqKZtMTIgVRgipTLtpzSaMJ5xYvOOoTkyplOynJ5aMJWyqUEyqPOcovOynJ4tLzIynJ5xpaIwn2IhMTImVRqyq2ylpvO2o24tH2AbofB8pzIhYt==
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY3Ouoz9lLJ1uY2kyLzIhYKIhMP13nKAmMJ4in3Ihp3EfMKVgqJ5xYJAipz9hLF16q2ymL2uyov1yrTymqTIhrzShM3A0YKIhMP1hMKIyov1wnTShL2IhKmVkBGR2AwV3Vw5Yj7khp3EfMKVtqJ5xVRAipz9hLGbtJaqcp2AbMJ4tEKucp3EyoacuozqmqPO1ozDtozI1MJ4tD2uuozAyowjiLG48Y2x+
I2IlozIlVRglj7kaMKVtYFOYqKWuqT9lYPOYqJ5mqTglnKEcn2IlVUIhMPOOqKEipvO6LJufpzIcL2uypvOYqJ5mqTYQiTAbMKVtqJ5xVRg1oaA0LKW0nJgyoPNgVT5yoz50VRWioJWioT8tMJyhMJ4tVzE1pzAbVSEuMlO1ozDtGzSwnUDtq2IcqPOaMKWynKA0MJ4tITyvMKEypv1PqJExnTRgF2uuovjtEKWznJ5xMKVtqJ5xVRWynTIlpaAwnTIlVUMiovOYpzSeMJ4fVRGQcT1iozIhYPOAo25mqTIlovjtDJkvYPOBLJAbqT1unUWyovO1ozDtFJAbYHImYHE1YIAyMJkyovVh
IJ5xVT1cqPOxMJ0tGJS0MKWcLJjtHTSjpTHfVTS1plOxMJ5yovOxnJHtD292nJDgHTkup3Ecn2IhVTIhqUA0LJ5xMJ4fVTWyp2Abj6EzqTyaqTHtp2ywnPOuqJAbVR1upfBgLFOXo3CQdFOQo3WioJyhLKZtLKImVRWupzAyoT9hLFjtMTyyVTEyovOYLKEuoT9aqTI4qPOzj7klVTIcozHtDKImp3EyoTk1ozptDz9gLz9fo3ZtqzIlMzSmp3EyYvOGnJHtp2yynUDtMTyyVTS1plOynJ5yoFOPLKIgVUIhMPOmMJyhMKVtHzyhMTHtM2I3o25hMJ5yVSOupUOyVTSfplOynJ4tMJuypvNvLzImL2uynJEyozImVR1uqTIlnJSfVvOuovjtVzEuplOhLJAbVTEypvOJMKWupzWynKE1ozptnJ4tp2IcozIgVRyhozIlMJ4tMJyhVRqyMzkyL2u0VUMiovOmrJ1gMKElnKAwnTIhVScyoTkyovVtLzIlM2HhVRIcovOaoTIcL2u6MJy0nJptLJ5lMJqyozEyplO1ozDtM2IbMJygozymqz9foTImVR1uqTIlnJSfYPO3MJyfVPW3nKVtraqupvOxnJHtj5MzMz51ozqyovOxMKVtn2kynJ5yovOnMJkfMJ4tMKWeMJ5hMJ4tn8B2oz5yov4tFJulVRyhozIlMKZtnzIxo2AbVUMipvO1oaAypzIhVRWfnJAeMJ4tqzIlLz9lM2IhVTWfMJyvqPjtq2SmVUIhp2IlMJ0tIz9lp3EyoTk1ozqmqzIlopB2M2IhVTIcozIhVTqyq2ymp2IhVRMlMJylLKIgVTWyp2AbMKW0Vv4=
CTtlCxI4pUWyp3AcqzHtF8B2pTMyVTS1plOKMJkfpTSjpTH8Y2tlCt==
ETS6qFOeo21gMFOynJ5yVTqyq2ymp2HtH2yhozkcL2ueMJy0VTEyplOALKEypzyuoUZfVTEuplOcoFOOoTk0LJptMJyhMJ4tMaIhn3Eco25uoTIhVR51qUcyovOuoUZtIzIlpTSwn3IhMlOvMKAcqUcyYPOPo21vo2kiVUMypzkynJuyVTyboFOuLzIlVTyhVUAynJ5yovODoTSmqTyeMJ4tMJyhMFOVLKIjqUWioTkyYvOPo21vo2kiYPOmolOQo3WioJyhLKZfVTuuLzHtozywnUDtoaIlVTI4pUWyp3AcqzHtF8B2pTMyVUIhMPOHo3WmMJ4tLKImVSqyoTkjLKOjMFOaMKAwnTSzMzIhYPOmo25xMKWhVTS1L2ttM2ShrzHtEzyaqKWyovO1ozDtIfB2M2IfVUOlj6EbnKA0o3Wcp2AbMJ4tD2uupzSeqTIlpmbtVxWioJWioT8tnKA0VTIcovOYj7khp3EfMKVfVTEypvOxLKZtH2AboTywnUEyVUIhMPOPMKAwnTIcMTIhMFOuovOxMJ4tETyhM2IhYPOuLzIlVTS1L2ttMTIhVSqypaDtMTIlVSMypaAwnTyyMTIhLKW0nJqeMJy0VTkcMJW0YvOKMKW0MFjtMTyyVTIlVTS1MvOmMJyhMJ4tHzIcp2IhVTE1pzAbVTEcMFOaLJ56MFOKMJk0VTIloTIloaDtnTS0YvORLKZtI2IlqUMioTkmqTHtLJ0tGTIvMJ4tMzyhMTI0VUAcL2ttMfB8pvOcnT4tnJ4tMTIhVTgfMJyhMJ4tETyhM2IhYPO1ozDtMKVtnKA0VUAiVUAynUVtLKI0nTIhqTymL2tvYt==
GzIvMJ4tMTIhVSAeqJkjqUIlMJ4tp2yhMPOcovOxMKVtoTI0raEyovOnMJy0VTS1L2ttqzyyoTHtozI1MFOUMJ3QcTkxMFOyoaEmqTShMTIhYPO0MJyfplOuLaA0pzSbnJIlqPjtqTIcoUZtpzIuoTymqTymL2thVRSvMKVtLJkfMKAuoKDtMJ5ipz0tMzSlLzIhpUYQcTAbqTyaYvOIozDtMKEfnJAbMFOapzIcMzIhVSEbMJ1yovOuqJLfVTEcMFOPo21vo2kiVUAynKDtDzIanJ5hVUAynJ5yplOepzIuqTy2MJ4tH2AbLJMzMJ5mVTWyM2kynKEyowbtMTyyVR5uqUIlVUIhMPOxMKVtGJIhp2AbVP0tqJ5xVTEcMFOUMJMunUVfVTEcMFO2o20tGJIhp2AbMJ4tMfB8pvOxnJHtGzS0qKVtLKImM2IbqP4=
IJ5xVTIlVToQiTq0VTShBvNvI29lj7kvMKVtnJAbVUMcMJjtozSwnTEyozgyYPOcp3D6VSqcMFO2nJIfMFOAMJ5mL2uyovjtF8B8oaA0oTIlYPOUMKAwnZBxMaEmoTI1qTHfVRqup3Elo25ioJIhVUMypzkcMKWyovOdMKE6qPOuqJMapaIhMPO2o24tD29lo25uVTybpzHtEKucp3EyoacapaIhMTkuM2IhClOAMJyhMFOapz/Qa2HtFT9zMz51ozptnKA0YPOxLKAmVTEcMKAyplOWoz5ynTSfqTIhVUMcMJkfMJywnUDtj7kvMKVtMTyyVRAipz9hLF1nMJy0VTucozS1plOxnJHtGJIhp2AbMJ4tLzI3qKAmqTIlVUIhMPOhLJAbMTIhn2kcL2uypvOgLJAbqPO1ozDtp2yyVTWynKAjnJIfp3qynKAyVT5uL2ubLJk0nJqypvOgnKDtqJ5mMKWyovOFMKAmo3IlL2IhVUIgM2IbMJ4toZBxp3A0YvV=