Villmarer Pfarrgarten wird zur Kirche

Eine richtige Prozession ist noch nicht möglich, symbolisch führt der Weg deshalb durch den Pfarrgarten. Foto: Paul Arthen

VILLMAR - Die Corona-Auflagen machten es möglich, und die Sonne tat das Ihrige dazu: Bei herrlichem Wetter fanden sich gut 140 Gläubige aller Generationen in Villmars "grünem Herz", dem gemeindlichen Pfarrgarten ein, um gemeinsam mit Pfarrer Michael Vogt den Fronleichnamsgottesdienst zu feiern.

Auch die Kommunionkinder für die Jahre 2020 und 2021 nahmen teil. Sie werden gruppenweise am 27. Juni und 10. sowie 11. Juli ihre Erstkommunion feiern können - bei gutem Wetter wiederum im Pfarrgarten.

Blumenteppich

in der Kirche

Eltern und Kinder hatten in der Kirche einen Blumenteppich mit den Symbolen beider Jahrgänge, zum einen einen Baum, zum anderen die Sonne, gestaltet. Er konnte am Fronleichnamstag in der offenen Kirche besichtigt werden.

Eine besondere Freude für die versammelte Gemeinde war das lange entbehrte und nun im Freien wieder mögliche gemeinsame Singen, unterstützt vom Sacralen Blechbläserensemble auf dem Pfarrgartenturm.

Da eine Prozession, wie sie sonst zum Fronleichnamstag üblich ist, noch nicht möglich war, zogen die Kinder stellvertretend für die Gemeinde hinter Pfarrer Vogt mit dem Allerheiligsten in der Monstranz eine kleine Runde durch den Garten.

Um den Gottesdienst im Freien möglich zu machen, hatte eine Schar freiwilliger Helfer beim Auf- und Abbau ordentlich mit angefasst. Der Ortsausschuss des Kirchorts St. Peter und Paul Villmar der Pfarrei Heilig Geist Goldener Grund/Lahn danke ihnen dafür ausdrücklich.