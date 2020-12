Wärmendes aus Villmar gegen Not auf Lesbos

1990 wollen Studenten vom "Campus für Christus" in Gießen um den Fuhrparkleiter Klaus Dewald nach einem Appell des damaligen sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow die Not in der Sowjetunion lindern helfen. Sie organisieren einen ersten Hilfstransport nach St. Petersburg und Riga. Die "Aktion Hungerwinter" wird geboren. 2001 wird daraus "Global Aid Network", seit 2008 ein eingetragener Verein und seit 2015 eine gemeinnützige Gesellschaft, ausgezeichnet mit dem Spenden-Prüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz. Im Laufe der Jahre entsteht ein Netzwerk der humanitären Hilfe über alle Kontinente hinweg.

Den Anfängen in Russland und Lettland folgen Einsätze in der Ukraine, in Armenien, Afghanistan, Irak, Indien, Nordkorea, in Israel für mittellose Holocaustüberlebende, in Afrika vor allem für Kinder.