Weihnachts-Ausstellung in Weyer

Kaum ein Bild prägte mehr das "evangelisch-deutsche Weihnachtsfest": Um das Jahr 1840 illustrierte der Kupferstecher Carl August Schwerdgeburth ein erbauliches Büchlein mit dem berühmten historisierenden Bild der Familie Luther in der weihnachtlichen Stube. Repro: Ulrich Finger

VILLMAR-WEYER - Am Mittwoch, 1. Dezember, wird nach dem Abendläuten der Weyrer Kirche um kurz nach 17 Uhr der (Konfirmanden-) Weihnachtsbaum vor der Kirche erstmals beleuchtet und damit der Weyrer Dorfadventskalender mit seinem Programm an 31 Orten im Dorf eröffnet.

Auch in diesem Jahr ist es wieder ausdrücklich erwünscht, weiteren Schmuck an den Baum vor der Kirche zu hängen. Im Anschluss an die Eröffnung des Weyrer Dorfadventskalenders öffnet in der Kirche eine kleine Ausstellung zur "Geschichte des Weihnachtsbaumes". Historische Postkarten und Briefmarken, Weihnachtsbaum-Motive auf Geldscheinen und Sammelbildern, Cartoons, Lieder und Gedichte illustrieren Geschichte und Gegenwart des Weihnachtsbaumes.

Um 18 Uhr wird Pfarrer Finger die Ausstellung kurz erläutern und offiziell eröffnen. Diese ist in den kommenden Wochen bis zum Jahresende vor und nach den Gottesdiensten in der Kirche zu betrachten.