4 min

Wenn der Bussard in Weyer Angriffe fliegt

Am Sportplatz in Weyer hat ein Bussard schon wiederholt Menschen attackiert. Er will so seinen Nachwuchs schützen. Gemeinde, Kreis und Vogelschützer suchen eine Lösung.

Von Christiane Müller-Lang Redakteurin Weilburg