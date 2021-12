Jetzt teilen:

VILLMAR-WEYER - Am Samstagabend ist ein 19-Jähriger aus Neukirchen mit seinem Opel Corsa auf der Laubusstraße in Weyer aus Richtung Münster kommend gefahren. Der Fahrer verlor, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und der Corsa überschlug sich. Der Fahrer kam ins Krankenhaus; an dem Auto entstand Totalschaden.