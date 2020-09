Wiesmann Roadster überschlägt sich bei Villmar

Bei einem Unfall bei Villmar hat es einen Sportwagen zerlegt. Symbolfoto: Archiv

Villmar (red). Zwei Personen sind am späten Samstagnachmittag, 19. September, bei einem Verkehrsunfall in Villmar leicht verletzt worden.

Gegen 17.15 Uhr befuhren ein 59-Jähriger und dessen 52-jährige Beifahrerin mit ihrem Wiesmann Roadster die Landesstraße 3063 in Richtung Runkel, als sie aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der König-Konrad-Halle nach links von der Fahrbahn abgekommen sein sollen, berichtete die Polizei am Montagvormittag. In Folge dessen kollidierte der Wagen mit einem Stein, kam ins Schleudern und landete nach einem Überschlag auf dem Dach.

Es entstand ein Totalschaden am Wiesmann in Höhe von rund 80 000 Euro. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.