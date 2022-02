Zum Experten für den Lahn-Marmor werden

Das Lahn-Marmor-Museum braucht weitere Führer für Besucher. Archivfoto: Jürgen Vetter

VILLMAR - Das Lahn-Marmor-Museum in Villmar bietet eine Schulung für Museumsführer an. Sie erfolgt am Dienstag, 15. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Angebot richtet sich an alle, die künftig im Villmarer Museum als Museumsführer tätig sein wollen und an bereits aktive Museumsführer.

"Wir werden unser Museum nach der Winterpause - soweit dies die Corona-Bestimmungen zulassen - am Freitag, 1. April, wieder öffnen. Für das Museumsjahr 2022 benötigen wir eine Verstärkung bei unseren Museumsführern, um der steigenden Nachfrage nach Museumsführungen gerecht werden zu können. Vorkenntnisse in Sachen Marmor sind nicht erforderlich. Wichtig sind die Bereitschaft, sich für das Lahn-Marmor-Museum engagieren zu wollen und die Freude an der Begegnung mit Menschen", erklärt Hermann Hepp von der Museumsstiftung. Das Lahn-Marmor-Museum sei aus der Museumslandschaft an der Lahn nicht mehr wegzudenken. Es erfreue sich gerade in Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten eines regen Interesses, schildert er.

Wer sich eine ehrenamtliche Mitarbeit als Museumsführer vorstellen kann, meldet sich über die E-Mail-Adresse

stiftung@lahn-marmor-

museum.de zur Schulung an. Mit der Bestätigung der Anmeldung erhält der Interessent einen Link zur Videokonferenz. "Eine fachliche Einweisung und eine gründliche Einarbeitung werden sichergestellt", betont Hermann Hepp.

Informationen über das Lahn-Marmor-Museum gibt es im Internet auf www.lahn-marmor-museum.de. Weitere Auskünfte gibt Rudolf Conrads unter Telefon 01 73-7 03 00 66.