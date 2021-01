Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt

Jetzt teilen:

VILLMAR/SELTERS - Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalles am Dienstagabend: Ein 18-Jähriger aus Weilmünster fuhr mit seinem Fiat Punto die Landstraße 3021 aus Villmar-Weyer kommend in Richtung Selters-Münster. Nach derzeitigem Sachstand geriet er ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda Yeti zusammen. Er und der aus Selters stammende 26-jährige Skoda-Fahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.