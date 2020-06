Zwei Radfahrer kollidieren in Aumenau: Ein Schwerverletzter

Der Radunfall in Aumenau sorgt auch in Elkerhausen für Wirbel. Weil einer der Verletzten in eine Klinik geflogen werden muss, landet der Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz. Foto: Manuel Kapp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Villmar-Aumenau (red/ mkp). In der Nacht zu Samstag sind in Aumenau zwei Fahrradfahrer kollidiert. Einer der beiden jungen Männer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden 23-Jährigen gegen 1 Uhr nachts mit ihren Rädern auf der Fürfurter Straße aus Richtung Gräveneck kommend unterwegs. Wie es dann zu dem Zusammenstoß der beiden Radfahrer kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei derzeit unklar. Beide stürzten durch die Kollision zu Boden und wurden verletzt.

Laut Polizei bestand bei beiden der Verdacht, dass sie Alkohol getrunken hatte. Deswegen wurden Blutproben angeordnet.

Der Unfall hat auch in einige Kilometer entfernten Elkerhausen in der Nacht für Aufsehen gesorgt. Um 1.15 Uhr erklang die Sirene im Ort. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elkerhausen , um die Landung des Johanniter-Rettungshubschraubers vorzubereiten. Sie stellte leuchtende Markierungen rund um das Spielfeld und Leuchtstrahler auf.

Nachdem ein Rettungswagen den Radfahrer aus Aumenau auf das Sportplatzgelände gebracht hatte, wurde der Verletzte auf einer Trage in den Rettungshubschrauber verlegt und dann in eine Klinik geflogen.