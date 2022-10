Sechs Tonnen Sand und ein Klettergerät für Spielplatz in Lahr

Eine Elterninitiative will den Spielplatz in Lahr wieder attraktiv gestalten. Zunächst wurde der Sandplatz hergerichtet. Foto: privat

LAHR - Der in die Jahre gekommene Spielplatz hinter der Kirche in Lahr soll wieder attraktiv werden. Dafür hat sich vor knapp zwei Jahren eine Elterninitiative formiert. Pläne wurden geschmiedet, Unterstützer gewonnen und Geld gesammelt. Die Gemeinde Waldbrunn stellte 5000 Euro in den Haushalt; 4000 Euro flossen aus dem Förderprogramm "Starkes Dorf", bei dem der Verkehrs- und Verschönerungsverein Lahr eine Zuwendung für den Spielplatz beantragt hatte. Rund 3300 Euro erhielten die Mitglieder der Initiative, als sie im Dorf von Haustür zu Haustür zogen und für ihr Vorhaben warben. Jetzt versammelten sich Eltern und Helfer zu einem Arbeitseinsatz.

Am Anfang musste allerdings erst einmal auf der großen Grünfläche aufgeräumt werden. Äste, Laub und Unrat klaubten die Mitglieder des Spielplatz-Teams auf, um das erste Projekt realisieren zu können: Der vorhandene Sandkasten sollte vergrößert werden. Zupackende Hände und einen Minibagger habe man zur Verfügung gehabt, berichtet Ramona Pohle von der Elterninitiative. Auch für den Aushub bekamen die Eltern Unterstützung, sagt sie. Eine Baufirma aus dem Ortsteil Fussingen half aus, stellte kostenlos einen zehn Kubikmeter großen Container auf, lieh einen Radlader und einen Anhänger für den Grünmüll. Auch die Entsorgung sowie die neue Befüllung des Sandkastens übernahm das Unternehmen. Sechs Tonnen Sand wurden hier abgeladen. Damit sei der Sandkasten nun wieder so groß wie vor 25 Jahren, als die damalige Elterninitiative ihn angelegt hat, sagt Ramona Pohle, die selbst in Lahr aufgewachsen ist und sich an die frühere Anlage erinnert.

Der nächste Schritt zur Neugestaltung ist bereits geplant. Mit finanzieller Unterstützung des Ortsbeirats soll ein Kombi-Klettergerät angeschafft werden. Und mit dem Geld, das der Verkehrs- und Verschönerungsverein über das Programm "Starkes Dorf" generiert hat, soll eine Stehwippe gekauft und Ende November vom Bauhof der Gemeinde aufgebaut werden. Auch Sitzmöbel werden aufgestellt.

Tatsächlich würden die Sitzgelegenheiten gerade "von der älteren Generation dankend angenommen, die nicht nur als Begleitung im Park sind, sondern auch den Weg zum Friedhof nutzen oder bei Festlichkeiten an der Unterkirche den Spielplatz mit Leben erfüllen", sagt Ramona Pohle. Über die Resonanz auf den Einsatz der Elterninitiative freue sie sich.