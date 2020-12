Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz Oberlahn und die Kinder der Kita Heilig Kreuz haben 107 Päckchen für bedürftige Kinder gepackt. Foto: Kirchengemeinde Heilig Kreuz

WEILBURG - Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz Oberlahn in Weilburg haben 107 Päckchen für die Aktion "Geschenke im Schuhkarton" gepackt. Außerdem war die Kita Heilig Kreuz an der Aktion beteiligt, indem sie bereits beklebte Schuhkartons und fertiggepackte Päckchen für die Aktion beisteuerte.

Der Verein Zisterne aus Albshausen verteilt die Weihnachtspäckchen in diesem Jahr an hilfsbedürftige Kinder in Lettland und Bulgarien.