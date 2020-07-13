Lokales

Weilburg

mehr aus Weilburg
plus
Montag, 13.07.2020 - 11:00
3 min

12 von 14 Wohnungen sind bei "Wohnen am Fluss" in Weilburg schon weg

Im Sommer 2021 sollen die beiden Häuser an der Lahn in Weilburg fertig sein. Einige Herausforderungen gibt es beim Bau aber.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Langsam nehmen die beiden neuen Wohnhäuser im Bangert Gestalt an. Trotz der Corona-Krise liegen die Arbeiten laut Architekt im Zeitplan. Foto: Margit Bach

Langsam nehmen die beiden neuen Wohnhäuser im Bangert Gestalt an. Trotz der Corona-Krise liegen die Arbeiten laut Architekt im Zeitplan. Foto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2IcoTW1pzp8Y2V+ETyyVRAipz9hLF1YpzymMFOeLJ5hVTEuplODpz9dMJg0VPWKo2uhMJ4tLJ0tEzk1p3ZvVTyhVSqynJkvqKWaVT5cL2u0VUA0o3OjMJ4hVSElo3E6VTEypvOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOAo25uqTIhVTkcMJq0VTEuplOKo2uhLzS1pUWinzIeqPOuovOxMKVtGTSbovOcoFOnMJy0pTkuovO1ozDtp29foPOcoFOGo21gMKVtofBxL2umqTIhVRcunUWyplOvMKc1M3AzMKW0nJptp2Icov4tJasQgzkzVUMiovNkAPOKo2uhqJ5aMJ4tnTSvMJ4tLKIwnPOvMKWynKEmVTIcozIhVRIcM2IhqZB8oJIlVTqyMaIhMTIhYt==
VyqcpvOmnJ5xVTq1qPOxqKWwnPOxnJHtoTI0raEyovOAo25uqTHtM2Ieo21gMJ4hVRImVTquLvOeMJyhMJ4tH3EcoTkmqTShMPVfVTIln2mQcUW0VRSlL2ucqTIeqPOALKE0nTyuplOZo3AuL2gypvOxMJ4tI2IcoTW1pzqypvOYo21gqJ5uoUOioTy0nJgypz4fVTEcMFO6qKVtDzImnJAbqTyaqJ5aVTEypvOPLKImqTIfoTHtnJ4tMTIlVSA0pzUQa2HtVxygVRWuozqypaDvVTqyn29goJIhVUAcozDhVSIhMPOxLKZfVT9vq29boPO2MKWmL2ucMJEyozHtH2AbqKE6oJUQa25unT1yovOcoFOnqJqyVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtM2I0pz9zMzIhVUqypzEyovOgqKAmqTIhYvOWovOaqKDtMJyhMKVtI29wnTHtq2ylMPOxLJ1cqPOvMJqioz5yovjtMTyyVRqyLfBxqJEyq8BxozEyVTS1plOnnJIaMJkmqTIcovO6qFOgLKIypz4hVREyoz5iL2ttnKA0VTEcMFOPLKImqTIfoTHtn2IcovOfMJywnUEyplOIoaEypzMuozqyovjtq2yyVTEypvOKMJyfLaIlM2IlVRSlL2ucqTIeqPOxLKWmqTIfoUDhVREypvOPLKIapaIhMPOmMJxtp2Abq2yypzyaVTqyq2ImMJ4hVSIhqTIlVTEypvOGL2uiqUEypzMfj6EwnTHfVTEcMFOdLJulMJkuozptLJkmVSOupzgjoTS0rvOxnJIhqTHfVUAynFOeMJyhVT5uqZB8pzkcL2ttM2I3LJAbp2IhMKVtDz9xMJ4tqz9lnTShMTIhVTqyq2ImMJ4fVUAiozEypz4tLKIzM2ImL2wQiUE0MKEyplOALKEypzyuoP4tDzymVUc1VTElMJxtGJI0MKVtqTyyMvOmMJxtoJShVTEyp2uuoTVtMfB8pvOxnJHtE3YQiT5xqJ5aVTEypvOvMJyxMJ4tI29bozwQcUImMKVtM2IaLJ5aMJ4hVRygVRWfnJAeVTuuLzIhVT3QiUAmMJ4tMTyyVSOfLJ5ypvOuqJAbVTEcMFODMJqyoUA0j6EhMTHtMTIlVRkunT4hVRSvMKVtGT9mLJAeMKVtLzIlqJucM3D6VPWRLKZtGJS4nJ1uoTHfVUquplOjLKAmnJIlMJ4tn2ShovjtnKA0VSqup3AypvOcovOxMJ4tF2IfoTIlpfBxqJ1yov4vVRgynJ5yVTEypvOKo2uhqJ5aMJ4tLzIznJ5xMFOmnJAbVTS1MvOGqUWuj59yoz5cqzIuqF4tETyyVRSlLzIcqTIhVTWyrzIcL2uhMKDtMTIlVRSlL2ucqTIeqPOxqKWwnPOxnJHtEJyaMJ5upaEyovOxMKZtE3W1ozEmqZB8L2gmVTSfplOuqJM3MJ5xnJph
ETSmplOxnJHtHT9fnKEcnlOxnJHtFZB2nTHtMTIlVRWyLzS1qJ5aVTWyM3Wyoac0VTuuqUEyYPObLJWyVTEyovODoTShMKWhVUc1VUAwnTSzMzIhVTqyoJSwnUDhVPWWL2ttnZBxqUEyVTqypz5yVUOlolOSqTSaMFNlZPOnMJ50nJ1yqTIlVT1ynUVtM2IbLJW0VvjtM2yvqPOZo3AuL2gypvO6qF4tH28toTyyM3DtMTyyVSWuqJ1bj7MbMFOhqJ4tLzIcVQVfAGNtGJI0MKVh
Fotos
Langsam nehmen die beiden neuen Wohnhäuser im Bangert Gestalt an. Trotz der Corona-Krise liegen die Arbeiten laut Architekt im Zeitplan. Foto: Margit Bach

Langsam nehmen die beiden neuen Wohnhäuser im Bangert Gestalt an. Trotz der Corona-Krise liegen die Arbeiten laut Architekt im Zeitplan. Foto: Margit Bach

Die Kellergeschosse der beiden Wohnhäuser sind fertig. Bald sollen die Hauswände hochgezogen werden. Für die Gründung mussten die Arbeiter bis zu drei Meter tief gehen. Foto: Olivia Heß

Die Kellergeschosse der beiden Wohnhäuser sind fertig. Bald sollen die Hauswände hochgezogen werden. Für die Gründung mussten die Arbeiter bis zu drei Meter tief gehen. Foto: Olivia Heß

2
ZGDtLzSlpzyypzIzpzIcMFOKo2uhqJ5aMJ4tp29foTIhVTyhVTEyovOvMJyxMJ4tFZBxqKAypz4tMJ50p3EynTIhYPOgLKucoJSfVTElMJxtpUWiVRI0LJqyYvOPnKZtLKIzVUc3MJxtp2yhMPOfLKI0VRkip2Swn2IlVTSfoTHtqzIln2S1MaDhVREcMFOUpfB2j59yVTEypvOKo2uhqJ5aMJ4tqzSlnJyypaDtqJ5xVTkcMJq0VUc3nKAwnTIhVQLlVUIhMPN5BPOEqJSxpzS0oJI0MKWhYvOOoTkyVUAcozDtoJy0VTIcozIlVRkiM2qcLFOuqKAaMKA0LKE0MKDhVREcMFOeoTIcoaA0MFOKo2uhqJ5aVTuuLzHtpaIhMPNkBQHtZQNjVRI1pz8tM2Ieo3A0MKDhVRyhp2qyp2SgqPOmnJ5xVTImVQRmAwVtHKIuMUWuqT1yqTIlVSqinT5zoZBxL2uyYPOxnJHtM2ImL2uuMzMyovO3MKWxMJ4fVUIhMPNmZQttHKIuMUWuqT1yqTIlVRkiM2qcLJMfj6EwnTHhVQR1VSOupzfgVUIhMPOuL2u0VRqupzSaMJ5joZBxqUcyVUAcozDtraIxMJ0tqz9lM2ImMJuyov4=
GT9mLJAeMKVtM2IbqPOvMJxtMTIgVSEypz1covOuqJAbVTS1MvOYpzy0nJftnJ0tIz9lMzIfMPOxMKZtHUWinzIeqUZtMJyhBvNvI2IhovOgLJ4tp2ywnPOynJ5yVTqioTEyozHtGzSmMFO2MKWxnJIhMJ4tq2yfoPjtq8B8pzEyVT1uovOhnJAbqPOmolOvLKIyov4tETShovObj6E0qTHtoJShVTucMKVtMfB8pvOynJ4tHzIhMTy0MJ9vnzIeqPOho2AbVUcynT4tI29boaIhM2IhVTyhVTEcMFOvMJyxMJ4tFZBxqKAypvOaMKOfLJ50YvVtEKZtp2IcVUAwnZB2ovO6qFOmMJuyovjtq2yyVTI0q2SmVTS1MvOxMJ0tH2Abo3E0MKWjoTS0rvOyoaEmqTIbqPjtp2SaqPOPj7klM2IloJIcp3EypvOXo2uuoz5yplOVLJ5cp2AbVPuQESHcYvNvGJShVTwQcUE0MFOxLKZtLKIwnPOlMJ5xnKEyo3WcMJ50nJIlqPjtq2IhnJqypvOeqJ5xMJ5ipzyyoaEcMKW0VUIhMPO3MJ5cM2IlVUOup3AyozDtMfB8pvOKMJyfLaIlMlOgLJAbMJ4tn8B2oz5yov4tDJWypvOyplOcp3DtqzIlLJ50q29lqUIhM3A2o2kfVUIhMPOzj7klVSqynJkvqKWaVUOup3AyozDtqJ1aMKAyqUc0VvjtoJIcoaDtMTIlVSWuqTuuqKAwnTIzYt==
ETyyVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtnJ0tofBxL2umqTIhVRcunUVtMJyhrzyynTIhVUqypzEyovjtn29goJIhVTkuqKDtGT9mLJAeMKVtLKImVSqynJkvqKWaVUIhMPOmMJyhMJ4tH3EuMUE0MJyfMJ4fVTS1plOxMKVtG2WypzkunT5lMJqco24fVTS1plOAnKE0MJkbMKAmMJ4fVTSvMKVtLKIwnPOuqKZtDzSxVRuioJW1pzphVRIcovOHMJyfVTEypvOhMKIyovOSnJqyoaGQiT1ypvOmMJyyovOSrP1KMJyfLaIlM2IlYPOxnJHtq2yyMTIlVTyhVTybpzHtFTIcoJS0VUc1pfB8L2geo21gMJ4hVRImVUAynJIhVRSfoTIcoaA0MJuyozEyYPODLJSlMFjtEzSgnJkcMJ4toJy0VRgcozEypz4tYFOxMKVtLaWynKEyVSS1MKWmL2uhnKE0VTEypvOPMKoQgzkeMKW1ozptMJWyovjtp2SaqPOZo3AuL2gypv4=
ETSmVR1iqUEiVTEyplODpz9dMJg0plOmMJxtozywnUDtoaIlVPWKo2uhMJ4tLJ0tEzk1p3ZvYPOmo25xMKWhVTS1L2ttoJy0qTIhVTyhVTEypvOBLKE1pvjtMzyhMTI0VTEypvOOpzAbnKEyn3DhVRE1pzAbVTEyovOSpz5mqP1RnJIhp3EvLJAbYIA0MJptp2IcVT1uovOmL2uhMJkfVTSgVRuuqKAyoTI5MzIfp2IhYPOxMJ4tMTyyVRWyq29bozIlVUMiovOcnUWyovOKo2uhqJ5aMJ4tLKImVUAynTIhYvOnqJEyoFOanJW0VTImVSOfLJ51ozqyovOzj7klVTEcMFOaMKAuoKEyVRkunT5mL2ufMJyzMFjtMTyyVSIzMKVtozI1VUc1VTqyp3EuoUEyovjtp28tq2yyVTI0q2RtVxgfMJyhVR5cracuVvOuovOxMKVtH3EynJ5ypz5yovOPpfB8L2gyYvOOLzIlVTS1L2ttMTyyVRyhozIhp3EuMUDtnKA0VTM1j59fj6E1MzyaVTIlpzIcL2uvLKVhVRcyMTImVRuuqKZtMKWbj6EfqPOynJ5yovOGqTIaVUc1pvOGqUWuj59yVPWVnJ50MKVtMTIgVSOupzgxMJAeVvjtp29xLKAmVTEcMFOPMKqinT5ypvOhLJAbVUqyozyaMJ4tGJI0MKWhVTSgVREyozggLJjtp2yhMP4=
HaIhMPNmYQptGJyfoTyiozIhVRI1pz8tnJ52MKA0nJIlqPOxnJHtEzyloJRtIzSfnJEuVSqynJkvqKWaVTyhVTEuplODpz9dMJg0VPWKo2uhMJ4tLJ0tEzk1p3ZvYt==
ETSbnJ50MKVtp3EyL2gyovOxMKVtI2IcoTW1pzqypvOOpzAbnKEyn3DtGJS0qTucLKZtGT9mLJAeMKVfVTEypvOZnJ1vqKWaMKVtVyqypzfgp3EuMUDvYHyhqzImqT9lVR1upzAyoPOYpzIgMKVtp293nJHtHTI0MKVtGJIlrvOuqKZtGJ9hqTSvLKIlYvOZo3AuL2gypvO1ozDtF3WyoJIlVUqioTkyovOuqJAbVTqyoJIcoaAuoFOxMJ4tF2yloJImpTkuqUbtnJ4tI2IcoTW1pzptLzIvLKIyov4=
Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg
Kommentare
nach oben