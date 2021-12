15 000 Euro für Retter in Mittelhessen

Sparda-Vorstand Rüdiger Orth (M.) überbringt Redaktionsleiter Christian Keller (l.) und Chefredakteur Uwe Röndigs (r.) eine Spende in Höhe von 15 000 Euro für die Aktion "Helft uns helfen", die in diesem Jahr Rettungsorganisationen unterstützt. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR/DILLENBURG/GLADENBACH/WEILBURG - Für "Helft uns helfen" ist die Sparda Bank Hessen im wörtlichen Sinne eine feste Bank: Auch in diesem Jahr unterstützt sie die Spendenaktion dieser Zeitung mit 15 000 Euro.

"Die Pandemie und die Flutkatastrophe haben uns noch mehr vor Augen geführt, dass es ohne die vielen Helferinnen und Helfer der Rettungsorganisationen nicht geht", sagte Rüdiger Orth, Mitglied des Vorstandes der Sparda Bank, bei der Spendenübergabe.

Insgesamt 345 000 Euro

für gute Zwecke

Gerade die Nachwuchsförderung sei eine gute Sache. "Gerne unterstützen wir die Aktion dabei", sagte Orth. "Helft uns helfen" stellt in diesem Jahr die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren, des Roten Kreuzes, der DLRG, des Technischen Hilfswerks und anderer Organisationen in den Mittelpunkt.

Die Genossenschaftsbank übergibt zum Jahresende wieder Spenden in einer Gesamthöhe von 345 000 Euro an verschiedene soziale Einrichtungen, Vereinigungen und Organisationen im Land.

"Die Kunden haben uns groß gemacht, deshalb dürfen wir unsere Wurzeln nicht vergessen", erklärte Orth die Philosophie seines Hauses. In der Region werden die Vitos Herborn, der Verein "Menschen für Kinder" in Solms-Albshausen, der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg, das Kinder- und Jugendhilfezentrum Waldfrieden in Butzbach sowie die Awo in Herborn bedacht, erklärte Orth.

Die Spenden stammen aus dem Gewinn-Sparverein der Genossenschaftsbank. Bis Jahresende werden über diese Lotterie etwa 600 Projekte mit rund 1,6 Millionen Euro bedacht. Gefördert werden Initiativen und Gruppen in den Bereichen Soziales, Bildung, Umwelt, Tierschutz, Kultur und Sport.

Die Sparda Bank ist mit 36 Filialen in Hessen präsent und betreut derzeit rund 355 000 Kunden mit Gelddienstleistungen.