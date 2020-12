15-Jähriger bei Streit in Weilburg mit Messer verletzt

Unter der Weilburger Oberlahnbrücke kommt es am Dienstag zu dem Streit, bei dem ein 15-Jähruger mit einem Messer verletzt wird. (Foto: Wolfgang Henss)

WEILBURG - Ein 15-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung in Weilburg mit einem Messer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit dem späteren Angreifer unterhalb der Oberlahnbrücke zunächst in verbale Streitigkeiten geraten, welche schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung ausuferten. Im Verlauf des Streits wurde der Geschädigte durch einen Stich mit einem Messer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter ergriff nach dem Angriff zunächst die Flucht, erschien dann aber im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen selbstständig auf der Dienststelle. Der 18-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.