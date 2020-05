15 Tonnen pressen Weilburg auf das Centstück

Vor der Tageblatt-Geschäftstelle, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Weilburger Tourist-Info, steht der neue Münzprägeautomat, den (v.l.) Bürgermeister Johannes Hanisch, Elena Weber und Vanessa Bäcker vorstellen. Foto: Margit Bach

WEILBURG. Wer nach Weilburg kommt, egal ob Tourist oder Einheimischer, kann sich nun für wenig Geld eine eigene Erinnerungsmünze prägen. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) stellte mit Vanessa Bäcker, der Leiterin Stadtmarketing, und der Mitarbeiterin der Tourist-Info, Elena Weber, den ersten Münzprägeautomaten auf dem Marktplatz vor.

Interessenten haben

mehrere Motive zur Auswahl

Unmittelbar neben der Tourist-Info, vor der Geschäftsstelle des Weilburger Tageblatts, ist dieser aufgestellt. Er ermöglicht es, für einen Euro und ein Fünfcentstück eine kupferne Münze mit drei verschiedenen Stadtmotiven selbst zu prägen.

Die Auswahl besteht zwischen dem Blick auf Landtor und König-Konrad-Platz, die Ansicht auf Obere Orangerie und das Schloss sowie das Bild, das sich vom Hochschloss auf die Lahn bietet. Die Bedienung des mit der Weilburger Stadtansicht versehenen Prägeautomaten ist einfach: Durch das Drehen an einer Kurbel wird das Fünfcentstück mit dem Druck von 15 Tonnen zwischen zwei Walzen mit dem ausgewählten Motiv ausgestattet. Die Kosten für den Automaten, die Pflege und Wartung übernimmt die Firma "Euroscoop", die seit 1927 in der Produktion von verschiedenen Automaten tätig ist.

Auch eine Gedenkmedaille

ist im Angebot

Eine weitere Variante kann man für zwei Euro erwerben: Hierfür spuckt die Maschine eine fertige Gedenkmedaille mit Marktplatz und Schlosskirchenmotiv sowie auf der Rückseite dem Weilburg-Logo aus.

Wie Hanisch sagte, habe er einen solchen Automaten erstmals in Flensburg entdeckt und Vanessa Bäcker beauftragt, nachzuforschen, ob sich dies auch für Weilburg umsetzen lasse.

Die Prägeautomaten sind übrigens in ganz Europa verteilt zu finden: in Zoos und Tierparks, auf Fernsehtürmen, an Schlössern, Burgen, Uferpromenaden, Seebrücken und vielen anderen Sehenswürdigkeiten. Weilburg ist eine der wenigen Kleinstädte, die ihren Touristen nun diesen besonderen Service bietet.