18 Menschen an Corona infiziert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Sonntag 18 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 416 bestätigte Fälle, einer mehr als am Vortag. 390 Personen sind inzwischen genesen, keine Veränderung zum Vortag. 183 Menschen befinden sich im Landkreis in Quarantäne, acht Personen sind leider in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der bestätigten Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner beträgt 8,1; am Vortag betrug der Wert 7,5.